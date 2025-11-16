DSİ, 1.389 personel alımı gerçekleştirecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kabataş metro inşaatındaki kazayla ilgili 2 tutuklama

Beyoğlu Kabataş metro inşaatında 1 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin yaraladığı kazaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2025 20:59, Son Güncelleme : 16 Kasım 2025 21:01
Kabataş metro inşaatındaki kazayla ilgili 2 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabataş metro inşaatında beton dökme işlemi sırasında yaşanan kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığınca atanan bilirkişi, kazaya ilişkin raporunu tamamladı. Raporda kazanın oluşumunda BMA Enerji Mühendislik İnşaat şirketi sahibi B.Ç. ve aynı şirkette şantiye şefi olarak görev yapan O.Ç. kusurlu bulundu. Gözaltına alınan B.Ç. ve O.Ç., "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti. B.Ç. ve O.Ç., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

