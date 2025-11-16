Ara tatilde öğrenciler ve ailelerinin rotası Kapadokya oldu

DSİ, 1.389 personel alımı gerçekleştirecek
DSİ, 1.389 personel alımı gerçekleştirecek
Başsavcılık: Futbolda bahis soruşturması genişleyebilir
Başsavcılık: Futbolda bahis soruşturması genişleyebilir
İlk ara tatil bitiyor: 20 milyon öğrenci ders başı yapacak
İlk ara tatil bitiyor: 20 milyon öğrenci ders başı yapacak
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu arttı
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu arttı
'Şule Çet'in katili tahliye edildi' iddiasına yalanlama
'Şule Çet'in katili tahliye edildi' iddiasına yalanlama
Türkiye, Portekiz için askeri gemi üretecek
Türkiye, Portekiz için askeri gemi üretecek
Konya'dan çıktı Afrika'da orduların envanterine girdi
Konya'dan çıktı Afrika'da orduların envanterine girdi
TBMM'ye iki adet otomatik depozito iade makinesi konuldu
TBMM'ye iki adet otomatik depozito iade makinesi konuldu
'Erdoğan kimsenin cesaret edemediği birçok yasağı kaldırdı'
'Erdoğan kimsenin cesaret edemediği birçok yasağı kaldırdı'
13 şüpheli 'özel vasfa haiz üye' konumunda
13 şüpheli 'özel vasfa haiz üye' konumunda
ESK'den Macaristan'daki şirket ortaklığı iddialarına yalanlama
ESK'den Macaristan'daki şirket ortaklığı iddialarına yalanlama
Kiracıların %70'i zam kurbanı: Ev arayışında birinci kriter 'uygun fiyat'
Kiracıların %70'i zam kurbanı: Ev arayışında birinci kriter 'uygun fiyat'
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri!
Metro tünelleri acil durumlarda sığınak olarak kullanılacak
Metro tünelleri acil durumlarda sığınak olarak kullanılacak
Dev market adını değiştirdi: Hedef 2026'da 150 yeni mağaza açmak
Dev market adını değiştirdi: Hedef 2026'da 150 yeni mağaza açmak
MEB'den öğretmen ataması raporu: Kadronun %80'i yenilendi
MEB'den öğretmen ataması raporu: Kadronun %80'i yenilendi
Yargıtay onadı: Eski sevgilisinin fotoğraflarını sokaklara yapıştıran sanığa hapis!
Yargıtay onadı: Eski sevgilisinin fotoğraflarını sokaklara yapıştıran sanığa hapis!
Milli Dayanışma Komisyonu ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek
Milli Dayanışma Komisyonu ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular!
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular!
Müşteriler şaşkın: Sodanın içen atılan limona bile para alındı!
Müşteriler şaşkın: Sodanın içen atılan limona bile para alındı!
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları başlıyor
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları başlıyor
Süper Lig kulübünde bahis skandalı: Yönetici kendi takımına bahis oynadı!
Süper Lig kulübünde bahis skandalı: Yönetici kendi takımına bahis oynadı!
Bankacılıkta yeni dönem: Banka kimliklerine biyometrik şifre geliyor!
Bankacılıkta yeni dönem: Banka kimliklerine biyometrik şifre geliyor!
'Yüzyılın Konut Projesi'nde Rekor: 5 günde yaklaşık 3 milyon başvuru
'Yüzyılın Konut Projesi'nde Rekor: 5 günde yaklaşık 3 milyon başvuru
Deprem uyarısı mı, yatırım tavsiyesi mi?
Deprem uyarısı mı, yatırım tavsiyesi mi?
Bakan Kurum 453 Bin Konutun Teslim Tarihini Açıkladı
Bakan Kurum 453 Bin Konutun Teslim Tarihini Açıkladı
Yolsuzluk soruşturmasında iki müdür 'etkinlik pişmanlık'tan yararlandı
Yolsuzluk soruşturmasında iki müdür 'etkinlik pişmanlık'tan yararlandı
Ahmet Ercan olası İstanbul depremi için 2 ilçeyi uyardı
Ahmet Ercan olası İstanbul depremi için 2 ilçeyi uyardı
Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ara tatilde öğrenciler ve ailelerinin rotası Kapadokya oldu

Tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla ara tatilde öğrenci ve ailelerinin gözde rotası olan Kapadokya'daki yoğunluk, turizmcileri ve esnafı memnun etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2025 21:07, Son Güncelleme : 16 Kasım 2025 21:09
Yazdır
Ara tatilde öğrenciler ve ailelerinin rotası Kapadokya oldu

Okulların bir haftalık ara tatile girmesiyle, öğrenciler ve aileleri, hem dinlenmek hem de eğlenceli vakit geçirmek için UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'ya ilgi gösteriyor.

Bölgeye günü birlik ya da konaklamalı olarak gelen tatilciler, sıcak hava balonu, arazi araçları, at ve develerle düzenlenen turlara katılıp, bölgenin doğal ve kültürel güzelliklerini keşfediyor.

Açık hava müzeleri, ören yerleri ve vadilerdeki yürüyüş rotalarında tatilin tadını çıkaran konuklar, yüksek noktalardan Kapadokya manzarasını izleyip fotoğraf çekiyor.

Yaşanan hareketlilik, sonbahardaki sakin dönemde turizmcileri ve esnafı da sevindirdi.

Öğrenciler ve aileleri bölgeye canlılık getirdi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İç Turizm İhtisas Başkan Yardımcısı İsmail Sucu, AA muhabirine, ara tatilin bölge turizmine yeni bir nefes alma imkanı sağladığını söyledi.

Bölgede turizmin dört mevsim devam ettiğini aktaran Sucu, yılın farklı dönemlerindeki tatil süreçlerinin kültür ve doğa turizmini canlı tuttuğunu dile getirdi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da her bütçeye uygun tatil imkanının bulunduğunu, bunun da tercih sebebi olduğunu ifade eden Sucu, şöyle konuştu:

"İlk ara tatil, öğrencilerimizin aileleriyle Kapadokya'da iyi günler geçirmeleri için bir fırsat oluşturdu. Bununla beraber ara tatil bölgemize ciddi bir canlılık getirdi. Balonlar, ATV'ler ve benzer aktivitelerde önemli bir hareketlilik sağladı. Kapadokya da ailelere, çocuklarıyla beraber güzel bir dinlenme alanı oldu. 2024 yılına kıyasla bu yılı ziyaretçi sayısı bakımından yüzde 10-15'lik artışla kapatacağımızın beklentisi içerisindeyiz."

Sucu, Kapadokya'nın sonbahar ve kış mevsiminde de zengin manzaraya sahip olduğunu belirterek, herkesi bölgeyi keşfetmeye davet etti.

Bölgede taksicilik yapan Emre Erdinç de ara tatilin bölge ekonomisine can suyu olduğunu kaydederek, "Bölgeye otobüs veya hava yoluyla gelenlere, gece gündüz demeden hizmet veriyoruz. Bu tatilin bütün esnafa olduğu gibi bize de faydaları var. Nevşehir'den aldığımız ziyaretçileri Göreme, Ürgüp, Uçhisar gibi turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlere ulaştırıyoruz." dedi.

Aileler hem eğleniyor hem dinleniyor

Eşi ve çocuklarıyla bölgeyi ziyaret edenlerden Emrah Hökkaş, İstanbul'dan gezi için Kapadokya'ya geldiklerini söyledi.

Çocuklarının deve turu gibi keyifli etkinliklere katıldığını anlatan Hökkaş, "Aksaray'da ailemiz var. Onların yanında kalıyoruz. Şimdi de Kapadokya'yı gezmek, çocukları eğlendirmek için tura çıktık. Kapadokya, çocukların kültürünü tanıması için çok güzel bir yer." ifadesini kullandı.

Medet Türkmen ise Ankara'dan geldikleri bölgede üç gündür birçok noktayı gezdiklerini, ilk kez ziyaret ettikleri bölgeye hayran kaldıklarını anlattı.

Kapadokya'nın coğrafi yapısı ve zenginliklerinin görülmeye değer olduğunu dile getiren Türkmen, "Üç gündür bölgeyi gezdik. Gördüğümüz kadarıyla gerçekten çok güzel, olağanüstü yerler var. Herkese gelip görmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber