İki Sözleşmeli Öğretmenden hangisi norm kadro fazlası olarak belirlenir?

Bu dosyamızda "İki Sözleşmeli Öğretmenden hangisi norm kadro fazlası olarak belirlenir?" sorusuna cevap arıyoruz.

İki Sözleşmeli Öğretmenden hangisi norm kadro fazlası olarak belirlenir?

Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğinin "Norm kadro fazlası sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 14. maddesinde yer alan hükümlere göre Sözleşmeli Öğretmenlerden norm kadro fazlası olanlar belirlenir.

İşte o madde;

"MADDE 14- (1) Eğitim kurumunun norm kadro sayısının değişmesine bağlı olarak norm kadro fazlalığı oluşması halinde, öncelikle sözleşmeli öğretmenler norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenir.

(2) Norm kadro fazlalığı oluşan alanda birden fazla sözleşmeli öğretmenin bulunması halinde sırasıyla; sözleşmeli öğretmenlikte hizmet süresi düşük olan, sözleşmeli öğretmenliğe daha sonra başlayan, atamaya esas puanı düşük olan norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenir.

(3) Norm kadro fazlası olan sözleşmeli öğretmenler alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre valiliklerce atanır. Hizmet sürelerinin eşit olması halinde sırasıyla; sözleşmeli öğretmenliğe önce başlayan, atamaya esas puanı yüksek olan atanır. Tercihte bulunmayanlar ile tercihlerine yerleşemeyenlerin atamaları, aynı ilçe grubu içerisinde boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumları öncelikli olmak üzere ilgili valiliklerce resen yapılır.

(4) Sözleşmeli öğretmenin, üçüncü fıkra kapsamında atamasının yapılamaması durumunda alanında en fazla öğretmen ihtiyacı bulunan beş il Bakanlıkça tercihine sunulur. Atama işlemi öğretmenin tercihi doğrultusunda gerçekleştirilir. Tercihte bulunmayan öğretmenin ataması Bakanlıkça resen yapılır."

Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğinin "Norm kadro fazlası sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 14. maddesinde 2. fıkrasındaki; "(2) Norm kadro fazlalığı oluşan alanda birden fazla sözleşmeli öğretmenin bulunması halinde sırasıyla; sözleşmeli öğretmenlikte hizmet süresi düşük olan, sözleşmeli öğretmenliğe daha sonra başlayan, atamaya esas puanı düşük olan norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenir." hükümlerine göre;

1-Sözleşmeli öğretmenlikte hizmet süresi düşük olan.

2-Sözleşmeli öğretmenliğe daha sonra başlayan.

3-Atamaya esas puanı düşük olan.

Norm kadro fazlası sözleşmeli öğretmen olarak belirlenmektedir.

Fakat; Yönetmelik direkt olarak "sözleşmeli öğretmenlikte hizmet süresi düşük olan" diyerek sözleşmeli öğretmenlerin göreve başlamadan önce yapmış oldukları öğretmenlik hizmetlerinden almış oldukları süreleri MEBSİS kayıtlarına işlenmesine rağmen bu sürelerin norm kadro fazlalığının belirlenmesinde dikkat alınmamasından dolayı öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan sözleşmeli öğretmenlere haksızlık yapılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığının tüm hizmet sürelerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dair yetkilileri uyaran bir yazsının il milli eğitim müdürlüklerine göndermesi gerektiği gibi bu durumdaki öğretmenlerin hak arama yönetmelerini kullanarak norm kadro fazlası olmaktan kurtulmaları gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

