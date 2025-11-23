Sözleşmeli öğretmenler başka okulda veya kurumda ek ders karşılığı görev yapabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğinin "Sözleşmeli öğretmenlerin görev ve sorumlulukları" başlıklı 16. maddesinde; "(1) Sözleşmeli öğretmenler, alanında görev yapan kadrolu öğretmenler için öngörülen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Sözleşmeli öğretmenlere öğretmenlik görevi veya ikinci görev kapsamında eğitim kurumu yöneticiliği dışında herhangi bir görev verilemez." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre; sözleşmeli öğretmenler alanında görev yapan kadrolu öğretmenler için öngörülen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle sorumludurlar.

Dolayısıyla sözleşmeli öğretmenler; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda belirtilen tüm görevleri yaparlar ve karşılığında öngörülen ek ders ücretini alabilirler.

Buna rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı adına hareket eden il/ilçe milli eğitim müdürleri ile sözleşmeli öğretmen. arasında imzalanan "Hizmet Sözleşmesinin" 12. maddesindeki; "MADDE 12 - Sözleşmeli öğretmen, herhangi bir sebeple görev yaptığı eğitim kurumu dışındaki bir eğitim kurumunda görev yapma talebinde bulunamaz. Ancak, eğitim kurumu ve/veya bölüm kapanması, program değişikliği, derslerin kaldırılması veya istihdam alanının daralması gibi nedenlerle öğretmen fazlalığı oluşması halinde, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il içinde alanlarına uygun eğitim kurumlarına valiliklerce atanır.

Sözleşme imzaladığı il/ilçe milli eğitim müdürlüğü uhdesinde bulunmayan bir eğitim kurumuna atanan sözleşmeli öğretmen ile atandığı eğitim kurumunun bağlı olduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğü arasında yeni sözleşme yapılır. Sözleşmeli öğretmen ile yeni kurum için yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı nitelindedir." hükümlerinde yer alan "Sözleşmeli öğretmen, herhangi bir sebeple görev yaptığı eğitim kurumu dışındaki bir eğitim kurumunda görev yapma talebinde bulunamaz" hükmüne istinaden;

Sözleşmeli Öğretmenlerin, Halk eğitim merkezlerindeki kurslarda görev alması, belediyelerin eğitim kurumlarında, Üniversitelerde ek ders karşılığı görev alması, özel okullarda ek ders karşılığı görev alması, belleticilik görevi alması veya Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda belirtilen herhangi bir görevde yer alması engellenemez.

Çünkü "Hizmet Sözleşmesinin" 12. maddesindeki; "MADDE 12 - Sözleşmeli öğretmen, herhangi bir sebeple görev yaptığı eğitim kurumu dışındaki bir eğitim kurumunda görev yapma talebinde bulunamaz." hükmü sözleşmeli öğretmenin öğretmenlik görevini atandığı okulda yerine getirmesine ilişkin bir hüküm olup bu hüküm yukarıda örneklediğimiz ek görevleri kapsamaz.

Dolayısıyla sözleşmeli öğretmenler; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda belirtilen görevleri ek ders karşılığı yerine getirmek üzere başka okulda veya kurumda görev yapabilir.

Ahmet KANDEMİR