En çok satan 10 otomobil! En ucuzu 1 milyon TL
18 pilot ilde okul öncesinde branş öğretmenleri de derse giriyor

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 03.10.2025 tarih ve 142491739 sayılı yazılarıyla 18 pilot ilde "Okul Öncesi Eğitim Kademesinde Branş Öğretmeni Görevlendirilmesi" yapılacağını bildirdi.

Haber Giriş : 17 Kasım 2025 09:08, Son Güncelleme : 17 Kasım 2025 09:09
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 03.10.2025 tarih ve 142491739 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur.

İşte o yazı;

İşte o pilot iller;

Okul öncesi eğitim kademesinde beden eğitimi ve spor, müzik, görsel sanatlar öğretmenleri ile eğitim sürecinin desteklenmesi ve etkinliklerin zenginleştirilmesi amacıyla günlük bir etkinlik saati farklı bir öğretmen tarafından kültür, sanat ve spor etkinliklerinin gerçekleştirildiği Okul Öncesi Eğitim Kademesinde Branş Öğretmeni Görevlendirilmesi Uygulamasının 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında 18 ilde (Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Muğla, Ordu, Samsun ve Trabzon) Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında uygulaması yapılacak.

Pilot uygulama kapsamında;

Okul öncesi öğretmenleri ile "Okul Öncesi Dönemde Sanat, Spor ve Müzik Eğitimi Kursu" programını başarıyla tamamlayan beden eğitimi ve spor öğretmenleri, görsel sanatlar öğretmenleri, müzik öğretmenleri görev alacaktır.

Öncelikle norm fazlası okul öncesi öğretmenleri olmak üzere beden eğitimi ve spor, müzik ve görsel sanatlar öğretmenleri görevlendirilecektir.

İhtiyaç halinde, aylık karşılığı ders görevini dolduramayan öğretmenler de görevlendirilebilecektir.

Etkinlikler, belirlenen şubelerde her gün bir ders saati olacak şekilde planlanacaktır.

Okul öncesi öğretmenleri; beden eğitimi ve spor, müzik ve görsel sanatlar öğretmenlerine uyum sürecinde eşlik edecek, etkinlik planlama ve eğitim süreçleriyle ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapacak, süreçte rehberlik edecektir.

Görev alacak öğretmenlerin gerçekleştireceği etkinlikler; güne başlama zamanı, öğrenme merkezlerinde oyun, beslenme, toplanma ve temizlik ile günü değerlendirme süreçleri dışındaki zamanlarda planlanacak, günün başında veya sonunda yer almayacaktır.

Okul öncesi öğretmenleri, branş öğretmeninin görev yaptığı süre boyunca okulda bulunacak ve okul idaresi tarafından sınıfıyla ilgili verilen eğitim ve öğretim görevlerini yapacak şekilde idari görevli sayılacaktır.

Söz konusu pilot uygulamada, okul öncesi öğretmenleri ile "Okul Öncesi Dönemde Sanat, Spor ve Müzik Eğitimi Kursu" programını başarıyla tamamlayan beden eğitimi ve spor öğretmeni, görsel sanatlar öğretmeni ve müzik öğretmenlerinin görev alması gerekmektedir.

İl Milli Eğitim Müdürlüklerince pilot uygulamanın söz konusu kurs programını başarıyla tamamlayan branş öğretmenlerinin her şubede günlük bir etkinlik saati olmak üzere haftada toplam beş etkinlik saati olacak şekilde; tekli eğitim yapan okullarda en fazla 3 şubede, ikili eğitim yapan okullarda en fazla 6 şubede görevlendirilmesi, pilot uygulamanın uygulama esasları doğrultusunda gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Ahmet KANDEMİR

