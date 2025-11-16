Boşandığı kadının eski kocasını öldürüp, intihara kalkıştı

Olay saat 19.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Bozacı ile evlendikten bir süre sonra boşanan Hatice K., Erdoğan A. ile evlendi. Evliliğin ardından Erdoğan A. ile de karşılıklı anlaşarak boşanan Hatice K., eski kocası Salih Bozacı ile barışarak aynı evde yaşamaya başladı. Bunun üzerine durumu öğrenen Erdoğan A., ikilinin alışveriş yaptığı sırada eski eşinin kocası Salih Bozacı'ya yanındaki silahla ateş etmesinin ardından aynı silahla kendini vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Salih Bozacı ve Erdoğan A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Salih Bozacı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan saldırının ardından kendini vuran Erdoğan A.'nın ise hayati tehlikesi sürüyor.

SALİH BOZACI'NIN 4, ERDOĞAN A.'NIN 3 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Salih Bozacı'nın 4, Erdoğan A.'nın ise 3 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.