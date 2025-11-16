Fransa, Azerbaycan'ı deplasmanda yendi

Azerbaycan ise grubu 1 puanla 4. ve son basamakta tamamladı.

Fransa'nın gollerini 17'de Jean Mateta, 30'da Maghnes Akliouche ve 45'te Shahrudin Mahammadaliyev (Kendi kalesine) attı.

