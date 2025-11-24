Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
MEB özel okulları uyardı, "Bakanlığımız dışında uygunluk değerlendirmesi ve yetkilendirme yapılamaz"

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 17.10.2025 tarih ve 144555383 sayılı yazılarıyla, özel öğretim kurumlarının öğretim programları, eğitim içerikleri, eğitim ortamları ile benzeri hususlarda uygunluk değerlendirmesi, yetkilendirme, akreditasyon gibi adlar altında bir değerlendirme yapılamayacağı açıklamasında bulunarak "Bakanlığımıza bağlı faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarının öğretim programları, eğitim içerikleri, eğitim ortamları ile benzeri hususlarda uygunluk değerlendirmesi, yetkilendirme, akreditasyon gibi adlar altında bir değerlendirme yapılamayacağı açıktır. " dedi.

MEB özel okulları uyardı,

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 17.10.2025 tarih ve 144555383 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur.

Bilindiği üzere Anayasa'nın 42'inci maddesinde yer alan "Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz." hükmü ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 17'nci maddesinde yer alan "Resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri, Milli Eğitim amaçlarına uygunluğu bakımından Milli Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir. " hükmü doğrultusunda eğitim ve öğretim Devletin gözetimi ve denetimi altında yapılmaktadır.

Ayrıca 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301'inci maddesinin birinci fıkrasında Milli Eğitim Bakanlığına verilen görev ve yetkiler "b) Eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek, ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek, c) Eğitim sistemini yeniliklere açık, dinamik, ekonomik ve toplumsal gelişimin gerekleriyle uyumlu biçimde güncel teknik ve modeller ışığında tasarlamak ve geliştirmek, ç) Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkanlarından eşit derecede yararlanabilmesini teminat altına alan politika ve stratejilerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, belirlenen politikaları uygulamak, uygulanmasını izlemek" ve şeklinde açıklanmaktadır.

Yukarıda yer alan ve diğer bağlı mevzuat hükümleri uyarınca eğitim ve öğretim ile ilgili her türlü iş ve işlem ve buna bağlı olarak yapılan değerlendirmeler ancak ve ancak Bakanlığımızın gözetimi ve denetimi altındadır.

Bu hususu teminen 5/9/2025 tarihli ve 33008 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 7'nci maddesine " Bakanlıkça kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiş özel öğretim kurumlarının öğretim programları, eğitim içerikleri, eğitim ortamları ile benzeri hususlarda hiçbir gerçek ya da tüzel kişilik tarafından uygunluk değerlendirmesi ve yetkilendirme yapılamaz." hükmü eklenmiştir.

İlgili hükümden anlaşılacağı üzere Bakanlığımıza bağlı faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarının öğretim programları, eğitim içerikleri, eğitim ortamları ile benzeri hususlarda uygunluk değerlendirmesi, yetkilendirme, akreditasyon gibi adlar altında bir değerlendirme yapılamayacağı açıktır.

Ancak yapılan inceleme ve değerlendirmelerde Bakanlığımıza bağlı faaliyette bulunan bazı özel öğretim kurumlarının reklam ve ilanlarında, internet sitelerinde, kurum tabelalarında bazı gerçek ya da tüzel kişilik tarafından yetkilendirildiklerine ilişkin ifadelerin yer aldığı görülmüştür.

Yukarıda anılanlardan özetle; ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı özel öğretim kurumlarının öğretim programları, eğitim içerikleri, eğitim ortamları ile benzeri hususlarda Bakanlığımız dışında herhangi bir kişi ya da kurumun uygunluk değerlendirmesi ve/veya yetkilendirme yapması söz konusu olamayacağından; reklam ve ilanlarında, internet sitelerinde, kurum tabelalarında yer alan bazı gerçek ya da tüzel kişilik tarafından yetkilendirildiklerine ilişkin ifadelerin kaldı gerekmekte olup; söz konusu ifadelerin kullanılmaya devam edilmesi halinde 5580 sayılı Özel C Kurumları Kanunu'nun 7'nci maddesine göre işlem yapılacaktır.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

