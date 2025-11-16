PMYO'da acı olay: Öğrenci 5. kattan atladı
Özgür Özel: Vizesiz bir Avrupa getireceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İktidarı değiştireceğiz, parlamenter sistemi yeniden kuracağız. Vizesiz bir Avrupa getireceğiz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2025 22:55, Son Güncelleme : 16 Kasım 2025 23:00
Özgür Özel: Vizesiz bir Avrupa getireceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'te partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Özel, "Bugün en düşük emekli maaşıyla bir buçuk çeyrek altın alınıyor. 22 yıl önce emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınabiliyordu. Asgari ücret de 7 çeyrek altından 2 çeyrek altına geriledi" ifadelerini kullandı.

Kilis'e yeniden geleceğini söyleyen Özel, "Bu otobüsün üzerine bir daha çıkacağım. Yağmur yağsın, kar yağsın, dolu yağsın; doğru bildiğimizden şaşmayacağız. Arkadaşlarım masumdur. Bu iddianame çöp oldu, hak ettiği yeri bulacak" şeklinde konuştu.

"20 şehidimizin acısı çok büyük"

Gürcistan'da yaşanan uçak kazasında şehit olan 20 asker için başsağlığı dileyen Özel, "Acımız çok büyük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Bu nedenle gün boyu müzik çalmadık, şimdi de çalmıyoruz" diye konuştu.

Özel, "Ben ömrüm boyunca hiçbir partinin kapatılmasını doğru bulmadım. Bugün CHP'ye kapatma davası açmaya kalkıyorlar. Kenan Evren yaptı, boyun eğmedik. Şimdi 19 Mart darbecileri yeniden partiyi kapatmaya çalışıyor" dedi.

"Vizesiz bir Avrupa getireceğiz"

Konuşmasının sonunda seçim hedeflerini açıklayan Özel, "Ne yaparlarsa yapsınlar iktidarı değiştireceğiz. Bu ülkenin başına bir Cumhuriyet Halk Partili Cumhurbaşkanı getireceğiz. Ardından tarafsız Cumhurbaşkanlığını getireceğiz, parlamenter sistemi yeniden kuracağız. Vizesiz bir Avrupa getireceğiz" diye konuştu.

