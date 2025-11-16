Mahsur kalan vatandaşların imdadına Mehmetçik yetişti

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından bölgede beklenen yoğun kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde hayatı felç eden yağış, ulaşımı durma noktasına getirdi. İlçenin İran sınırına yakın bölgede bulunan Çobanpınar ve Onbaşılar köy yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda seyir halinde olan çok sayıda araç da mahsur kaldı. Kaldıkları yerden kendi imkanlarıyla bir türlü çıkamayan sürücülerin yardım çağrısına, bölgede görevli güvenlik güçleri anında karşılık verdi.

Zorlu kış şartlarına rağmen büyük bir mücadele örneği sergileyen Mehmetçik, paletli araçlar ve iş makineleri yardımıyla karla kaplı yolda mahsur kalan tüm araçları tek tek kurtardı.

Soğuk ve zorlu hava koşullarında gerçekleştirilen operasyonla kurtarılan vatandaşlar, tekrar yollarına devam etti. Zorlu bir çalışmanın ardından kurtarılan vatandaşlar güvenlik güçlerine teşekkür etti.