Turizm kenti Düzce'nin yeni rotası: Korugöl

Güzeldere, Samandere, Aydınpınar şelaleleri, Sarıkaya ve Fakıllı mağaralarının yanı sıra Çamlıpınar, Yayakbaşı, Efteni, Pürenli ve Topuk Yaylası göletlerindeki altyapı çalışmalarının ardından Korugöl Tabiat Parkı da ziyarete açıldı. Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve TURSAB işbirliğiyle altyapı çalışmaları tamamlanan park, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Yaklaşık 22 hektarlık alana sahip parkta 5 hektarlık bir göl bulunuyor. Kayın, meşe ve gürgen ağaçlarının yer aldığı parkta foto safari, sportif olta balıkçılığı, kampçılık ve trekking alanları da mevcut.

Arkadaşlarıyla birlikte Korugöl'e geldiğini belirten ziyaretçilerden İlayda Işık, "Arkadaşlarımızla beraber Korugöl'e geldik. Çok mutluyuz. Burası güzel bir konumda ve eğlenceli. Ortam çok güzel hem huzur veriyor hem de keyifli. Bu güzelliğin olduğu ortama herkesin gelmesini beklerim elbette. Hafta sonu olması sebebiyle biraz kalabalık. Yer sıkıntısı olabilir ama ortam şahane, mutlaka kişilerin gelip görmesini isterim" ifadelerini kullandı.