17 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi 23. Sonbahar Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/14.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile 3. çeyreğe ilişkin ticari gayrimenkul fiyat endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya'ya konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayıp Sevilla kentine gidecek.

(İstanbul/10.45/15.00)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya ile oynanacak maç öncesi La Cartuja Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Sevilla/21.00)

3- İspanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente ve ve bir oyuncusu, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye'yi konuk edecekleri müsabaka öncesi La Cartuja Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Sevilla/20.15/21.30)

4- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftası Kuzeyboru-İlbank maçıyla tamamlanacak.

(Aksaray/18.30)

5- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftası tek maçla sona erecek.

6- 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da devam edilecek.