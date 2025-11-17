Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor!

Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra ise Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde birçok bölgede pus ve yer yer sis görülebilir. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde bu durum daha belirgin olacak.

Marmara Bölgesi

Bursa: 24°C, parçalı bulutlu

Çanakkale: 21°C, parçalı bulutlu

İstanbul: 20°C, parçalı bulutlu

Kırklareli: 19°C, parçalı bulutlu

Sabah saatlerinde Trakya kesiminde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgar öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek.

Ege Bölgesi

Afyonkarahisar: 17°C, parçalı ve az bulutlu

Denizli: 21°C, parçalı ve az bulutlu

İzmir: 23°C, parçalı ve az bulutlu

Manisa: 22°C, parçalı ve az bulutlu

Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında rüzgar kuvvetli olacak.

Akdeniz Bölgesi

Adana: 23°C, parçalı ve az bulutlu

Antalya: 24°C, parçalı ve az bulutlu

Hatay: 20°C, parçalı ve az bulutlu

Isparta: 17°C, parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 16°C, parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 17°C, parçalı ve az bulutlu

Kayseri: 15°C, parçalı ve az bulutlu

Konya: 18°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Bolu: 18°C, parçalı ve az bulutlu

Düzce: 22°C, parçalı ve az bulutlu

Sinop: 22°C, parçalı ve az bulutlu

Zonguldak: 20°C, parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Amasya: 18°C, parçalı ve az bulutlu

Rize: 19°C, parçalı ve az bulutlu

Samsun: 21°C, parçalı ve az bulutlu

Trabzon: 19°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır: 15°C, parçalı ve az bulutlu

Gaziantep: 17°C, parçalı ve az bulutlu

Mardin: 15°C, parçalı ve az bulutlu

Siirt: 15°C, parçalı ve az bulutlu

Tüm bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ile sis görülebilir. Sıcaklıklar genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetlenmesi bekleniyor.



