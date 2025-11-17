Fırtına deniz ulaşımını vurdu, feribot seferleri iptal
Kuzey Ege'de elverişsiz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bazı feribot seferleri iptal edildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Kasım 2025 08:40, Son Güncelleme : 17 Kasım 2025 08:41
GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada; elverişsiz hava koşullarından dolayı Kabatepe'den saat 13.00, 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan da saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.
Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan 18.00'de yapılacak sefer 17.00'de, Geyikli'den 19.00'da yapılacak sefer ise 18.00'de gerçekleştirilecek.