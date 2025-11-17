En çok satan 10 otomobil! En ucuzu 1 milyon TL
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Yeni başlayan girişimlere 'melek yatırımcı' desteği

Melek yatırımcılar, Haziran 2013'ten bu yana başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere 68 milyon liradan fazla sermaye sağladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2025 11:18, Son Güncelleme : 17 Kasım 2025 11:19
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılmasını düzenleyen bireysel katılım sermayesi sistemine ilişkin mevzuat Haziran 2012'de çıkarıldı.

Sistem, uygulama yönetmeliğinin Şubat 2013'te yürürlüğe girmesiyle faaliyete geçerken bu kapsamdaki ilk yatırım Haziran 2013'te gerçekleştirildi.

Söz konusu tarihten bu yana iptal edilenler hariç 1183 melek yatırımcı lisansı düzenlendi. Bunlardan 636'sı aktif durumda bulunuyor. Uygulama kapsamında 2023'te 158, 2024'te 98, 2025'in 9 aylık döneminde 60 lisans verildi.

Lisans başvurularının yüzde 69,15'inin yüksek gelir veya servet sahibi, yüzde 30,85'inin ise tecrübeli olduğu belirlendi.

Yatırım yapılan şirketlerin yüzde 54'ü 5'ten az ortaklı

Türkiye'de melek yatırım ağlarıyla ilk yatırımın gerçekleştirildiği Haziran 2013'ten bugüne kadar başlangıç veya büyüme aşamasındaki 99 yatırım için 265 yatırımcı toplam 68 milyon 67 bin 861 lira sermaye aktardı.

Bu yılın 9 aylık döneminde 28 yatırımcının 18 yatırım için 22 milyon 625 bin 78 lira sermaye aktardığı görüldü.

Yatırım başvurularının 1'i Konya, 1'i Bursa, 1'i Kocaeli, 2'si Kırıkkale, 2'si İzmir, 4'ü Ankara, 88'i İstanbul merkezli faaliyet gösteren firmalar için yapıldı.

Yatırım yapılan işletmelerin yüzde 54'ünün 5'ten az, yüzde 28'inin 10'dan fazla, yüzde 18'inin 5 ile 10 arasında ortağı olduğu belirlendi.

Melek yatırımcıların sermaye aktardığı sektörlerin başında bilgisayarlarla ilgili diğer faaliyetler, bilgisayar yazılım danışmanlığı, program üretimi ve temini, mühendislik ve fen bilimleri ile ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri geldi.

Bireysel katılım yatırımcıları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından akredite edilmiş ağlar üzerinden lisans ve yatırım başvurusunda bulunabiliyor. Ağların da akredite edilebilmek için Bakanlıkça belirlenen taahhütleri yerine getirmesi gerekiyor. Sistemde aktif 15 akredite ağ bulunurken bunlardan 8'i İstanbul, 2'si Ankara, 2'si Antalya, 1'i İzmir, 1'i Kayseri ve 1'i Bursa merkezli faaliyet gösteriyor.

