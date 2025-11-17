Soba faciası: Bir kişi öldü, eşinin durumu kritik

Durumu ağır olan Safiye Özpolat ise Şanlıurfa'daki hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hacı Özpolat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

