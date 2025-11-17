Soba faciası: Bir kişi öldü, eşinin durumu kritik
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evlerinde yaktıkları sobadan sızan dumandan zehirlenen Hacı Özpolat yaşamını yitirdi. Özpolat'ın eşi Safiye Özpolat'ın durumu ise kritik.
Şanlıurfa'da soba faciası yaşandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Siverek ilçesine bağlı kırsal Sarıkaya Mahallesi'nde meydana geldi.
Hacı Özpolat ile eşi Safiye Özpolat, evde yaktıkları sobadan çıkan dumandan etkilendi.
BAYGIN HALDE BULUNDULAR
Özpolat çiftinden haber alamayan yakınları durumdan şüphelenip eve girdiklerinde, ikisini de odada baygın halde buldu.
İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Hacı ve Safiye Özpolat, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİNİN DURUMU KRİTİK
Hacı Özpolat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Durumu ağır olan Safiye Özpolat ise Şanlıurfa'daki hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.