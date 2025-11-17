Eski Bakanın oğlunun düğününe katılanlar gündem oldu

CHP'de 4 dönem milletvekilliği yapan, eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'in oğlu Berke Sevigen ile iş insanı Bayram Yıldız'ın kız kardeşi Nurcan Yıldız Çırağan Sarayı'nda yapılan düğün ile evlendi. Düğünde çiftin nikah şahitliklerini eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Davut Gül, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP Milletvekili İlhan Kesici, eski Bakan Cavit Çağlar yaptı.

Düğünde Funda Arar ve Kubat sahne alırken Orhan Gencebay, Yavuz Bingöl ve birçok sanatçı ve oyuncu da davetliler arasında yer aldı.

Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle ihraç edilmişti

Mehmet Sevigen, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamalarıyla parti tüzüğünü ihlal ettiğini belirterek; "Disipline verilerek ihraç edilmeli. Açıkça FETÖ ve PKK'ya göz kırpıyor. Kılıçdaroğlu, CHP'nin önündeki en büyük engeldir. Kafasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı düşüncesi yok, koltuğunu korumaya çalışıyor. Kemal Bey'in kafası çok bulanık ve Atatürk Cumhuriyetinden öç almayı hedefliyor. Bu kadar yenilgiye rağmen Atatürk'ten fazla genel başkanlık yaptı" demişti.

Sevigen bu sözlerden sonra CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 29 Kasım 2021 tarihinde partiden oybirliği ile ihraç edilmişti.

Sevigen, ayrıca MİT Tırları ile ilgili olarak da Kılıçdaroğlu'nuu suçlayarak "Belge Eren Erdem, Bülent Tezcan, Can Dündar, Enis Berberoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında gidip geliyor. Bu belgeler direkt genel başkan yardımcılarına gelmez, genel başkanlara gelir" demişti.