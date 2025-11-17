En çok satan 10 otomobil! En ucuzu 1 milyon TL
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli maaş promosyonu netleşti
27 ilde FETÖ operasyonu: Aralarında aktif kamu çalışanları var
Bakan Tekin: Her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir
2026 yılı bütçe görüşmeleri komisyonda devam edecek
Ev kiralamada yeni dönem: Ev sahiplerinden 'senet' şartı
Ara tatil sona erdi, milyonlarca öğrenci yeniden sınıflarda
Oto ve Emlakta yeni dönem! Vergi düzenlemesi Meclis'e geliyor
Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor!
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Kabine bugün yoğun gündemle toplanıyor
PMYO'da acı olay: Öğrenci 5. kattan atladı
DSİ, 1.389 personel alımı gerçekleştirecek
Başsavcılık: Futbolda bahis soruşturması genişleyebilir
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu arttı
'Şule Çet'in katili tahliye edildi' iddiasına yalanlama
Türkiye, Portekiz için askeri gemi üretecek
Konya'dan çıktı Afrika'da orduların envanterine girdi
TBMM'ye iki adet otomatik depozito iade makinesi konuldu
'Erdoğan kimsenin cesaret edemediği birçok yasağı kaldırdı'
13 şüpheli 'özel vasfa haiz üye' konumunda
ESK'den Macaristan'daki şirket ortaklığı iddialarına yalanlama
Kiracıların %70'i zam kurbanı: Ev arayışında birinci kriter 'uygun fiyat'
Metro tünelleri acil durumlarda sığınak olarak kullanılacak
Dev market adını değiştirdi: Hedef 2026'da 150 yeni mağaza açmak
MEB'den öğretmen ataması raporu: Kadronun %80'i yenilendi
Yargıtay onadı: Eski sevgilisinin fotoğraflarını sokaklara yapıştıran sanığa hapis!
Milli Dayanışma Komisyonu ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

Eski Bakanın oğlunun düğününe katılanlar gündem oldu

Eski Bakan Mehmet Sevigen'in oğlunun düğününde Kemal Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Doğu Perinçek ile birlikte nikah şahidi oldu.

CHP'de 4 dönem milletvekilliği yapan, eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'in oğlu Berke Sevigen ile iş insanı Bayram Yıldız'ın kız kardeşi Nurcan Yıldız Çırağan Sarayı'nda yapılan düğün ile evlendi. Düğünde çiftin nikah şahitliklerini eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Davut Gül, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP Milletvekili İlhan Kesici, eski Bakan Cavit Çağlar yaptı.

Düğünde Funda Arar ve Kubat sahne alırken Orhan Gencebay, Yavuz Bingöl ve birçok sanatçı ve oyuncu da davetliler arasında yer aldı.

Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle ihraç edilmişti

Mehmet Sevigen, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamalarıyla parti tüzüğünü ihlal ettiğini belirterek; "Disipline verilerek ihraç edilmeli. Açıkça FETÖ ve PKK'ya göz kırpıyor. Kılıçdaroğlu, CHP'nin önündeki en büyük engeldir. Kafasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı düşüncesi yok, koltuğunu korumaya çalışıyor. Kemal Bey'in kafası çok bulanık ve Atatürk Cumhuriyetinden öç almayı hedefliyor. Bu kadar yenilgiye rağmen Atatürk'ten fazla genel başkanlık yaptı" demişti.

Sevigen bu sözlerden sonra CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 29 Kasım 2021 tarihinde partiden oybirliği ile ihraç edilmişti.

Sevigen, ayrıca MİT Tırları ile ilgili olarak da Kılıçdaroğlu'nuu suçlayarak "Belge Eren Erdem, Bülent Tezcan, Can Dündar, Enis Berberoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında gidip geliyor. Bu belgeler direkt genel başkan yardımcılarına gelmez, genel başkanlara gelir" demişti.

