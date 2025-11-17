Beşiktaş duyurdu: Sergen Yalçın'a anjiyo yapıldı

Sergen Yalçın'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

"Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdiğini açıkladı.

