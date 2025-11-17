Beşiktaş duyurdu: Sergen Yalçın'a anjiyo yapıldı
Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdiğini açıkladı.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:
"Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir.
Sergen Yalçın'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."