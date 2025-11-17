Kılıçdaroğlu Silivri'ye gitti ama İmamoğlu ile görüşmedi
Kılıçdaroğlu Silivri'ye gitti ama İmamoğlu ile görüşmedi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
Türk bayraklı gemi Ukrayna'da isabet aldı: 16 personel kurtarıldı
Türk bayraklı gemi Ukrayna'da isabet aldı: 16 personel kurtarıldı
Bankalardaki altın mevduatı ikiye katlandı: İşte en çok altın alan il!
Bankalardaki altın mevduatı ikiye katlandı: İşte en çok altın alan il!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Emekliliği düşünenler dikkat! Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
Emekliliği düşünenler dikkat! Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor!
Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor!
Doğum izni artıyor, babaların izni de iki katına çıkacak
Doğum izni artıyor, babaların izni de iki katına çıkacak
Bakan Kacır: Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz
Bakan Kacır: Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz
MSB: Düşen uçağın enkazında kaza kırım çalışmaları sürüyor
MSB: Düşen uçağın enkazında kaza kırım çalışmaları sürüyor
En çok satan 10 otomobil! En ucuzu 1 milyon TL
En çok satan 10 otomobil! En ucuzu 1 milyon TL
3 milyon kişi başvurdu. 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
3 milyon kişi başvurdu. 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli maaş promosyonu netleşti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli maaş promosyonu netleşti
27 ilde FETÖ operasyonu: Aralarında aktif kamu çalışanları var
27 ilde FETÖ operasyonu: Aralarında aktif kamu çalışanları var
Bakan Tekin: Her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir
Bakan Tekin: Her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir
2026 yılı bütçe görüşmeleri komisyonda devam edecek
2026 yılı bütçe görüşmeleri komisyonda devam edecek
Ev kiralamada yeni dönem: Ev sahiplerinden 'senet' şartı
Ev kiralamada yeni dönem: Ev sahiplerinden 'senet' şartı
Oto ve Emlakta yeni dönem! Vergi düzenlemesi Meclis'e geliyor
Oto ve Emlakta yeni dönem! Vergi düzenlemesi Meclis'e geliyor
PMYO'da acı olay: Öğrenci 5. kattan atladı
PMYO'da acı olay: Öğrenci 5. kattan atladı
DSİ, 1.389 personel alımı gerçekleştirecek
DSİ, 1.389 personel alımı gerçekleştirecek
Başsavcılık: Futbolda bahis soruşturması genişleyebilir
Başsavcılık: Futbolda bahis soruşturması genişleyebilir
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu arttı
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu arttı
'Şule Çet'in katili tahliye edildi' iddiasına yalanlama
'Şule Çet'in katili tahliye edildi' iddiasına yalanlama
Türkiye, Portekiz için askeri gemi üretecek
Türkiye, Portekiz için askeri gemi üretecek
Konya'dan çıktı Afrika'da orduların envanterine girdi
Konya'dan çıktı Afrika'da orduların envanterine girdi
TBMM'ye iki adet otomatik depozito iade makinesi konuldu
TBMM'ye iki adet otomatik depozito iade makinesi konuldu
'Erdoğan kimsenin cesaret edemediği birçok yasağı kaldırdı'
'Erdoğan kimsenin cesaret edemediği birçok yasağı kaldırdı'
13 şüpheli 'özel vasfa haiz üye' konumunda
13 şüpheli 'özel vasfa haiz üye' konumunda
ESK'den Macaristan'daki şirket ortaklığı iddialarına yalanlama
ESK'den Macaristan'daki şirket ortaklığı iddialarına yalanlama
Kiracıların %70'i zam kurbanı: Ev arayışında birinci kriter 'uygun fiyat'
Kiracıların %70'i zam kurbanı: Ev arayışında birinci kriter 'uygun fiyat'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bankalardaki altın mevduatı ikiye katlandı: İşte en çok altın alan il!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, geçen yılın 3. çeyreğinde 1.3 trilyon lira olan altın mevduatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 99,1 artışla 2 trilyon 716 milyar liraya çıktı. Toplam mevduat içindeki payı %11'e yükselen altın tasarrufunda 907 milyar lira ile İstanbul birinci olurken, onu Ankara ve İzmir takip etti. Altın mevduatında yıllık bazda en büyük oransal artış ise yüzde 177,7 ile Rize'de gerçekleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2025 15:54, Son Güncelleme : 17 Kasım 2025 16:18
Yazdır

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre geçen yılın 3. çeyreğinde 1 trilyon 364 milyar 21 milyon 689 bin lira olan bankalardaki altın mevduatı, bu yılın 3. çeyreği itibarıyla yüzde 99,1 artışla 2 trilyon 716 milyar 294 milyon 291 bin liraya çıktı.

Altın mevduatı en çok olan il 907 milyar 143 milyon 271 bin lira ile İstanbul olurken, bu kenti 310 milyar 227 milyon 405 bin liralık altın mevduatıyla Ankara ve 159 milyar 485 milyon 650 bin lirayla İzmir takip etti.

Üç büyükşehirden sonra en fazla altın mevduatı 87 milyar 430 milyon 64 bin lirayla Antalya'da oldu. Antalya'yı 81 milyar 676 milyon 144 bin liralık altın mevduatıyla Bursa izledi.

Altın mevduatı en az olan il ise 988 milyon 719 bin liralık şehirle Ardahan oldu. Bu ili 1 milyar 213 milyon 725 bin liralık mevduatla Kilis, 1 milyar 230 milyon 815 bin liralık mevduatla Hakkari izledi.

Sıralamanın geri kalanında ise 1 milyar 244 milyon 316 bin liralık mevduatla Bayburt, 1 milyar 499 milyon 717 bin liralık mevduatla Tunceli yer aldı.

Altın mevduatının toplam mevduattaki payı yüzde 11'e çıktı

Bu dönemde altın mevduatının toplam mevduat içindeki payı da büyüdü. Geçen senenin aynı döneminde yaklaşık yüzde 8 olan altın mevduatının toplam mevduat içindeki payı yüzde 11 oldu.

Yılın 9 ayında toplanan 24 trilyon 846 milyar 181 milyon 91 bin liralık toplam mevduatın 2 trilyon 716 milyar 294 milyon 291 lirası altın mevduatı oldu.

Altın mevduatının alt kırılımlarına bakıldığında toplam altın mevduatının yüzde 91,3'ü gerçek kişilerin hesaplarında toplandı. Gerçek kişilerin altın mevduatı yılın 9 ayında 2 trilyon 480 milyar 681 milyon 189 bin lira olarak sıralandı.

Tüzel kişilerin toplam altın mevduatındaki payı ise yüzde 8,7 olurken, bu hesaplarda 235 milyar 613 milyon 102 bin liralık altın toplandı.

Yıllık bazda en büyük oransal altın mevduatı artışı Rize'de

Altın mevduatlarında yıllık bazda en büyük oransal artış Rize'de gerçekleşti. Geçen senenin 3. çeyreğinde toplamda 6 milyar 215 milyon 304 bin liralık altın mevduatı bulunan Rize'de bu sene altın mevduatları yüzde 177,7 artarak 17 milyar 262 milyon 647 bin lira oldu.

Rize'yi altın mevduatı artışında oransal olarak yüzde 108,1'lik artışla Ankara, yüzde 106,2'lik artışla İstanbul, yüzde 104'lük artışla Antalya, yüzde 103,4'lük artışla Kayseri izledi.

Yurt dışındaki yerleşiklerinde altın mevduatları da yükselirken, geçen yılın 3. çeyreğinden 36 milyar 274 milyon 990 bin lira olan altın mevduatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 141,2 artarak 87 milyar 496 milyon 357 bin liraya çıktı.

Bu miktarın 82 milyar 334 milyon 76 bin lirası gerçek kişilerin, 5 milyar 162 milyon 281 bin lirası ise tüzel kişilerin hesabında toplandı. Yurt dışı yerleşiklerin altın mevduatının toplam mevduatları içerisindeki payı da yükselirken, geçen sene yüzde 2,7 olan altın mevduatı payı bu sene yüzde 5,4'e çıktı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber