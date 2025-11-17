Vahap Seçer'in acı günü
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kardeşi Arzu Seçer hayatını kaybetti.
Haber Giriş : 17 Kasım 2025 13:21, Son Güncelleme : 17 Kasım 2025 13:28
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kardeşi Mersin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Arzu Seçer, bu sabah tedavi gördüğü Mersin'de hayatını kaybetti. 47 yaşındaki Seçer'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip saat 16.00'da Tarsus Güney Mezarlığı'nda defnedilecek.
Vahap Seçer, kız kardeşinin vefatı nedeniyle taziyeleri bugün saat 18.00 itibarıyla Mersin Sahil Kültür Park içinde yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda kabul edecek.