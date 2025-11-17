Pastırma yedikten sonra fenalaşan 5 kişi hastanelik oldu

Şikayet öncesinde pastırma tükettikleri belirlenen 5 kişi zehirlenme şüphesiyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Valilik, ağır durumda olan herhangi bir hastanın bulunmadığını ifade etti:

"Süreç ilgili sağlık birimlerince yakından takip edilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince olayla ilişkili olabileceği değerlendirilen gıda ürünleri ve temin noktalarına yönelik gerekli denetim ve numune alma işlemlerine başlanmış olup süreç titizlikle yürütülmektedir."

Öte yandan, hastaneye başvuran 3 kişi taburcu edildi, 2 kişi de tedbir amaçlı gözetim altında tutuluyor.