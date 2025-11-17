Doğum izni artıyor, babaların izni de iki katına çıkacak

Doğum iznine yönelik değişiklik tasarlanıyor. Doğum iznini anne ya da baba kullanabilecek. Hükümetin aile yılı kapsamında devreye alacağı yeni düzenlemede sona yaklaşıldı. Doğum izninin 20 ya da 24 haftaya çıkarılması gündemde. Mevzuattaki ilgili düzenlemede anne yerine "ebeveyn" kelimesi yer alacak. Böylece doğum öncesindeki doktor onayıyla sonraya aktarılabilen izni isterse baba kullanabilecek. Doğum sonrası babaya verilen izin de 2 katına çıkarılacak. Yani 5 yerine 10 gün olarak uygulanacak.

Hükümetin bu düzenlemeyle bir diğer amacı da bu süreçte işçi ile memur arasındaki hak farklarının ortadan kaldırılması. Mevcut düzenlemede işçi anneler bebek 1 yaşına gelinceye kadar günde 1 buçuk saat süt izni alabiliyor. Memurlar ise; ilk 6 ay 3 saat, sonraki 6 ayda da 1 buçuk saat süt izni kullanabiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlığına göre, işçi anneler de memur anneler kadar süt izni kullanacak.

Düzenleme ile ücretsiz izinlerde de memur-işçi farkının kaldırılması planlanıyor. Halihazırda işçiler 6 ay ücretsiz izin kullanabiliyorken, memurlar 2 yıla kadar izin alabiliyor. Taslak düzenleme ile işçilerin de 2 yıla kadar ücretsiz izin kullanabilmesi hedefleniyor.