Türkiye'de dışarıdan yemek neden bu kadar pahalı?

Türkiye'de restoranlardan verilen siparişlerin neden yüksek fiyatlarla vatandaşa ulaştığına ilişkin tartışmalara yeni bir boyut eklendi. TÜREV Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu Üyesi Ramazan Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, online yemek platformlarının aldığı yüksek komisyonların hem vatandaşı hem de esnafı zor durumda bıraktığını vurguladı.

Bingöl'ün açıklaması şu şekilde:

"1000 TL'lik siparişin 400-500 TL'si platformlara gidiyor"

Bingöl, dışarıdan verilen bir siparişte ödemenin yaklaşık %40'ının online platformlara aktarıldığını, buna bir de "öne çıkarma" adı altında +%10 daha eklendiğini ifade etti.

Bingöl şu ifadeleri kullandı:

"Bugün biri dışarıdan 1000 TL'lik sipariş verdiğinde ödediği paranın %40'ı bu platformlara gidiyor. Buna bir de 'öne çıkarma' bahanesiyle eklenen +%10'u ekleyin. Yani 1000 TL'nin 400-500 TL'si komisyon adıyla bu platformlara gidiyor."

Bu yükün yalnızca restoranları değil, zincirleme bir etkiyle vatandaşları da etkilediğini belirten Bingöl, normal şartlarda %30-40 daha düşük olması gereken fiyatların, komisyonlar nedeniyle yapay şekilde şiştiğini söyledi.

"Vatandaş pahalı sanıyor, esnaf kazanmıyor"

Komisyonların fiyat mekanizmasını bozduğunu ve pazarda serbest rekabeti ortadan kaldırdığını ifade eden Bingöl, vatandaşın durumu bilmediği için tepkiyi esnafa yönelttiğini dile getirdi:

"Vatandaş 'Fiyatlar çok pahalı!' diye haklı olarak tepki gösteriyor ve günah keçisi olarak esnafı görüyor. Esnaf ise yaptığı işin karşılığını alamıyor."

Bingöl, bu döngünün her geçen gün büyüyerek enflasyona doğrudan etki ettiğini, yüksek komisyonun hem restoranlar hem de tüketiciler için sürdürülemez hale geldiğini kaydetti.

"Platformların varlığına karşı değiliz; ancak komisyon makul olmalı"

Online yemek platformlarının sektöre dijital katkısının önemli olduğunu belirten Bingöl, sorunun platformların kendisi değil, uygulanan komisyon oranları olduğunu söyledi:

"Komisyon makul seviyede olmadığında, bedelini hem vatandaş hem esnaf ödüyor."

Komisyonların adil seviyeye çekilmesi durumunda restoranların da fiyatlarını aşağı yönlü güncelleyeceğini ifade eden Bingöl, "Bu kadar net" diyerek vurguladı.

"Gelin, masaya oturalım" çağrısı

Bingöl, açıklamasının sonunda platformlara açık bir çağrı yaptı:

"Platformların da kazanacağı, esnafın da ayakta kalacağı, vatandaşın da nefes alacağı adil bir sistemi birlikte kuralım. Bu yükü hep birlikte hafifletelim."

Bingöl'ün açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, özellikle restoran işletmecileri tarafından destek mesajları paylaşıldı.