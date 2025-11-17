Yol kenarında bulunan genç kızın ölümüne ilişkin 2 şüpheliye ek iddianame

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyada sanıklarla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca ek iddianame hazırlandı.

İddianamede, kovuşturma aşamasında elde edilen yeni delillerin dikkate alınmasıyla geçen yıl ara kararda suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Polisler tarafından baygın halde bulunulan Çiçek'in bir kişinin kendisine tecavüz etmeye çalıştığını söylediği aktarılan iddianamede, Burak K.'nın görevlilerin yanına geldiğindeki kan izlerinin Çiçek'in kanıyla örtüştüğü, Çiçek'in cep telefonunun da sanığın üzerinde bulunduğuna yer verildi.

İddianamede Burak K.'nın elindeki pet şişeye idrarını koyarak polis memurlarının yanına gittiği, motosikletinin benzininin bittiğini ve benzinlikten benzin aldığını belirterek doğru olmayan beyanda bulunduğu kaydedildi.

Sanık Cem A.'nın da Çiçek'i Bornova'daki arkadaşlarının bulunduğu yerden otomobiliyle aldığı daha sonra Çiçek'e uyuşturucu verdiği, Çiçek'in akşam saatlerinde Cem A.'nın evinde uyuşturucunun etkisiyle fenalaştığı, sonra evden çıkarak otobanda koşarken polis tarafından bulunduğu, kaldırıldığı hastanede de yaşamını yitirdiği belirtildi.

Cem A.'nın Çiçek fenalaştığında sağlık ekiplerine haber vermediği, uyuşturucu madde nedeniyle eylemi ile ölüm arasında uygun illiyet bağının bulunduğuna yer verildi.

Birleştirme talebiyle kabul edilen iddianamede tutuklu sanıklar Burak K. hakkında nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüsten 15 yıla, Cem A. hakkında kasten öldürme suçundan müebbet, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıla kadar hapis talep edildi.

- Olay

Ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Aslıhan Sinem Çiçek (19), 26 Temmuz 2022'de Kuzey Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri civarında baygın halde bulunmuş, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ertesi gün hayatını kaybetmişti.

Olay yeri yakınında motosikleti bulunan ve polislerce gözaltına alınan Burak K.'nın üzerinde genç kızın cep telefonu çıkmıştı. Çiçek'in en son Cem A. ile görüştüğü belirlenmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Cem A.'nın nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 14 yıldan 19 yıla, şüpheli Burak K.'nın ise geceleyin yağma suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenmiş, iddianame İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.