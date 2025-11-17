Ayşe Tokyaz soruşturması tamamlandı: Eski polise istenen ceza belli oldu

Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil K tarafından öldürülen ve cesedi Eyüpsultan'da bir yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, sanık Cemil K hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile diğer suçlar yönünden 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Ne olmuştu?

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Polis, Tokyaz'ın en son eski erkek arkadaşı Cemil K'un Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini, bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Cemil K'un, "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" gibi suçlar nedeniyle polislik mesleğinden ihraç edildiği belirlenmişti. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından Cemil K'un ve bazı polislerin de bulunduğu 7 zanlı tutuklanmıştı. Çalışmaların devamında cinayete ilişkin bilgi aktardığı ve cinayetle bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü polis 5 şüpheli daha tutuklanmıştı.

İddianameden

Hazırlanan iddianamede, Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından savcılıkta ifade veren Cemil K'un bu ifadeden haberdar olduğunu söylemesi üzerine ifadeyi, 'kasten öldürme' suçunun şüphelisi Cemil K paylaşanların tespiti için çalışma başlatıldığı aktarıldı. İçişleri Bakanlığı'nca yapılan araştırma neticesinde polnet-4 sistemi üzerinden Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru N.Ç.'ye ait ekrandan cinayetten 1 gün sonra olaya ait kayıtların olduğu ekrana erişim sağlandığının belirtildiğinin bilgisi iddianamede anlatıldı.

Polis memuru N.Ç.'nin ifadesi de iddianamede yer aldı. N.Ç., "Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde polis memuruyum. Cemil K'un arkadaşıyım. Son zamanlarda Cemil beni ısrarla İstanbul'a çağırmaya başladı. En son 12 Temmuz günü saat 14.45'te, Whatsapp üzerinden arayarak yine İstanbul'a gelmem için ısrarcı oldu. Bu durumdan şüphelendim, aranmasının olduğunu düşünmeye başladım. Zira daha önce yine beni aradı, denetimli serbestliğinin bulunduğunu söyledi ve imza atmadığı taktirde ne olacağıyla ilgili benden bilgi aldı. Daha sonra bir başka memur arkadaşım Z.B.'yi arayarak, kendime ait sistem şifremi ve Cemil K'un T.C. kimlik numarasını vererek, aranması, yakalaması veya karıştığı olay olup olmadığını sorgulattım. Sorgulamada Z.B. bana Cemil'in 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' olayına karıştığını söyledi. Bu bilgiye ait ekranın fotoğrafını çekerek bana attı ben de Cemil'e gönderdim. Cemil benden saat 19.00 sıralarında tekrar aynı sorgulatmayı yapmamı istedi. Dışarıda olduğumu söyleyerek, sorgulama yapmadım. Ayşe Tokyaz olayı ile ilgili olarak kesinlikle Cemil K'a bilgi vermedim. Olay özetinin fotoğrafını Cemil'e göndermedim" İfadelerini kullandı."

Cemil K hakkında yapılan sorgulama detaylandı

Polis memuru Z.B.'nin de ifadesine iddianamede yer verildi. Z.B., "Ben Malatya Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuruyum. N.Ç. ise aynı şubede çalışmış olduğum ekip şefimdir. 12 Temmuz günü saat 14.40 sıralarında ekip şefim N.Ç. beni Whatsapptan arayarak bana bir T.C. numarası ileteceğini, yakalaması olup olmadığına bakmamı, ayrıca bahse konu şahsın karışmış olduğu son olayın bilgi ve belgesini kendisine göndermemi istedi. Ben de şubeden çıkmak üzere olduğumu, sistemimi kapattığımı söyledim. N.Ç. bana kendi şifrelerini verdi, kendi sistemi üzerinden sorgulama yapmamı istedi. Ben de bahse konu T.C. numarasıyla sorgulama yaptığımda Cemil K'un 11 Temmuz'da bir adli olaya karışmış olduğunu, hatırladığım kadarıyla 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçuna karıştığını gördüm. Olay özetinin fotoğrafını çekerek whatsapptan N.Ç.'ye gönderdim. Ben Cemil K'u tanımam, daha önce hiç karşılaşmadım, kendisiyle hiçbir iletişim aracıyla iletişim kurmadım. Ben sadece ekip şefimin narkotik suçlarla ilgili bir araştırma yaptığını düşündüğüm için bahse konu sorgulamayı yaptım. Kişisel bir istek olduğundan kesinlikle şüphelenmedim. Olayın aslını bilseydim, sorgulama yapmazdım" diye konuştu.

Bilgi sızdırma ve görevi kötüye kullanma

Hazırlanan iddianamede, sanık polis memuru N.Ç.'nin, müşteki Esra Tokyaz'ın kişisel bilgilerinin yer aldığı olay özet tutanağına hukuksuz şekilde ulaşarak paylaştığı, diğer sanık Z.B.'nin ise N.Ç'yi yönlendirerek, sorgu yapmak ve evrakın fotoğrafını göndermek sureti ile bu eyleme yardım eden sıfatıyla iştirak ettiği anlatıldı. Öte yandan, sanıkların görevlerine aykırı hareket ederek Cemil K'a bilgi aktarmak sureti ile görevlerini kötüye kullandıklarının da aktarıldığı iddianamede, mevcut delillerin yeterli şüpheyi oluşturduğu, işin tutuklu iş olması ve mevcut delillerle yeterli şüpheye ulaşıldığı belirtildi.