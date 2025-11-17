Kılıçdaroğlu Silivri'ye gitti ama İmamoğlu ile görüşmedi
Kılıçdaroğlu Silivri'ye gitti ama İmamoğlu ile görüşmedi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Türk bayraklı gemi Ukrayna'da isabet aldı: 16 personel kurtarıldı
Bankalardaki altın mevduatı ikiye katlandı: İşte en çok altın alan il!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Emekliliği düşünenler dikkat! Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor!
Doğum izni artıyor, babaların izni de iki katına çıkacak
Bakan Kacır: Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz
MSB: Düşen uçağın enkazında kaza kırım çalışmaları sürüyor
En çok satan 10 otomobil! En ucuzu 1 milyon TL
3 milyon kişi başvurdu. 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli maaş promosyonu netleşti
27 ilde FETÖ operasyonu: Aralarında aktif kamu çalışanları var
Bakan Tekin: Her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir
2026 yılı bütçe görüşmeleri komisyonda devam edecek
Ev kiralamada yeni dönem: Ev sahiplerinden 'senet' şartı
Oto ve Emlakta yeni dönem! Vergi düzenlemesi Meclis'e geliyor
PMYO'da acı olay: Öğrenci 5. kattan atladı
DSİ, 1.389 personel alımı gerçekleştirecek
Başsavcılık: Futbolda bahis soruşturması genişleyebilir
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu arttı
'Şule Çet'in katili tahliye edildi' iddiasına yalanlama
Türkiye, Portekiz için askeri gemi üretecek
Konya'dan çıktı Afrika'da orduların envanterine girdi
TBMM'ye iki adet otomatik depozito iade makinesi konuldu
'Erdoğan kimsenin cesaret edemediği birçok yasağı kaldırdı'
13 şüpheli 'özel vasfa haiz üye' konumunda
ESK'den Macaristan'daki şirket ortaklığı iddialarına yalanlama
Kiracıların %70'i zam kurbanı: Ev arayışında birinci kriter 'uygun fiyat'
Avrupa'da doğal gaz fiyatları kış yaklaşırken yeniden yükselişte

Ani soğuk hava dalgası talebi artırınca Avrupa'da doğal gaz fiyatları son 1,5 yılın dibinden toparlandı. Depolardaki doluluk oranı geçen yıla göre düşük kaldı.

Kaynak : Dünya
17 Kasım 2025
Avrupa'da doğal gaz fiyatları kış yaklaşırken yeniden yükselişte

Avrupa'nın en likit ve en çok referans alınan doğal gaz piyasası TTF'de doğal gaz vadeli fiyatları, 13 Kasım'da görülen ve son 1,5 yılın en düşük seviyesi olan 30,5 Euro'dan toparlanarak megavatsaat başına 31 Euro'nun üzerine çıktı.

Ani sıcaklık düşüşü ve artan ısınma talebi fiyatlardaki yükselişte belirleyici oldu.

Depolarda doluluk geçen yıla göre daha düşük

AB gaz depolarının doluluk oranı yüzde 82 seviyesinde bulunuyor. Bu oran geçen yıl aynı dönemde yüzde 91,27 idi.

Depolardaki düşük seviye, önümüzdeki iki haftada daha yoğun çekiş yapılabileceğine işaret ediyor.

Norveç boru hattı akışları sabit kalırken LNG ithalatı güçlü olsa da artan talebi tam karşılamıyor.

LNG ithalatı arttı

Avrupa'nın LNG ithalatı bu yıl 101,38 milyon tona ulaştı ve geçen yıla göre 16,75 milyon ton arttı.

Ukrayna ise Aralık 2024-Mart 2025 dönemi için ABD LNG'sini Yunanistan üzerinden tedarik ederek kış risklerine karşı önlem aldı.

