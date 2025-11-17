A Milli Takımda sakatlık krizi: 3 futbolcu çıkarıldı, 1 futbolcu eklendi

Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu, A Milli Takım'ın İspanya maçının kadrosuna dahil edildi.

Eren Elmalı, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna tedbirli olarak sevk edildiği için A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkartılmıştı.

Daha sonra ise Kaan Ayhan, Aral Şimşir, Emirhan Topçu ve Hakan Çalhanoğlu sakatlıkları gerekçesiyle kadrodan çıkarılan diğer isimler olmuştu. Bu isimlerin yerlerine ise Mustafa Eskihellaç, İsak Vural ve Yusuf Akçiçek kadroda davet edilen diğer isimler arasında yer almıştı.

ABDÜLKERİM, KEREM VE İSMAİL İDMANA KATILDIKTAN SONRA AYRILDI

Ağrıları devam eden ve sabah çalışmasında takımdan ayrı bireysel idman yapan Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu, gerçekleştirilen tıbbi değerlendirme sonrasında İspanya maçına kadar tam olarak iyileşemeyecekleri tespit edildiği için aday kadronun dışında bırakıldı.

İspanya maçında sarı kart cezalısı olan İsmail Yüksek ise bu sabah gerçekleştirilen antrenmana katıldıktan sonra kamptan ayrıldı.

Türkiye, yarın 22.45'te İspanya ile karşılaşacak.