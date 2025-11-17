Kılıçdaroğlu Silivri'ye gitti ama İmamoğlu ile görüşmedi

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi temaslarını sürdürüyor. Hafta sonu İstanbul'a gelen Kılıçdaroğlu, ilk olarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne giderek HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu daha sonra Silivri Cezaevi'ne geçerek, Gezi Parkı davası kapsamında yaklaşık üç buçuk yıldır tutuklu bulunan Can Atalay ile Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nin eski başkanı Tayfun Kahraman'ı ziyaret etti.

Gazeteci Timur Soykan'ın haberine göre,, eski CHP Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'la da cezaevinde görüşen Kılıçdaroğlu'nun, tutuklu bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ise bir görüşme gerçekleştirmediği belirtildi.