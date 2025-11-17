Böcek ailesinin ölümünde 4 zanlıya tutuklama talebi
Böcek ailesinin ölümünde 4 zanlıya tutuklama talebi
Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
Akaryakıt kaçakçılığı iddiaları ile gündeme gelmişti: Konkordato istedi!
İstanbul'da suya her ay zam kararı: Hizmet bedelleri de zamlandı!
Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulama gelecek yıl başlayacak
PKK Zap bölgesinden tamamen çekildi
Kılıçdaroğlu Silivri'ye gitti ama İmamoğlu ile görüşmedi
Türk bayraklı gemi Ukrayna'da isabet aldı: 16 personel kurtarıldı
Bankalardaki altın mevduatı ikiye katlandı: İşte en çok altın alan il!
Emekliliği düşünenler dikkat! Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor!
Doğum izni artıyor, babaların izni de iki katına çıkacak
Bakan Kacır: Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz
MSB: Düşen uçağın enkazında kaza kırım çalışmaları sürüyor
En çok satan 10 otomobil! En ucuzu 1 milyon TL
3 milyon kişi başvurdu. 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli maaş promosyonu netleşti
27 ilde FETÖ operasyonu: Aralarında aktif kamu çalışanları var
Bakan Tekin: Her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir
2026 yılı bütçe görüşmeleri komisyonda devam edecek
Ev kiralamada yeni dönem: Ev sahiplerinden 'senet' şartı
Oto ve Emlakta yeni dönem! Vergi düzenlemesi Meclis'e geliyor
PMYO'da acı olay: Öğrenci 5. kattan atladı
DSİ, 1.389 personel alımı gerçekleştirecek
Başsavcılık: Futbolda bahis soruşturması genişleyebilir
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu arttı
'Şule Çet'in katili tahliye edildi' iddiasına yalanlama
Türkiye, Portekiz için askeri gemi üretecek
Konya'dan çıktı Afrika'da orduların envanterine girdi
İki şehir arasında 'toprak krizi'

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Meclisi, Amasya İl İdare Kurulu'nun İçişleri Bakanlığı'na ilettiği "Samsun-Ladik sınırlarındaki 3 mahalleyi kapsayan 500 dönümlük alanın Amasya'nın Suluova ilçesine bağlanması" talebine tepki gösterdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2025 17:03, Son Güncelleme : 17 Kasım 2025 17:03
SBB Meclisi Kasım ayı komisyon toplantısında mali konular dışındaki 40 gündem maddesi görüşüldü. Maddeler arasında yer alan, "İlimiz Ladik ilçesi (Akyar, Saray, Tüfekçidere Mahalleleri) ile Amasya ili Suluova ilçesi (Derebaşalan ve Soku Köyleri) arasında, özellikle mera vasıflı arazilerin kullanımı ve tescili kaynaklı uzun süredir devam eden bir sınır anlaşmazlığı ile ilgili olarak anlaşmazlığın çözümü amacıyla tarafımıza gelen İl İdare Kurulu kararı hakkında Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mütalaası" başlıklı teklif de ele alındı. MHP Grup Başkanvekili Ali Sukas, bu teklifin Samsun için fayda-zarar ilişkisini sordu.

"Amasya, Ladik Akyar'ın yaylalarını istiyor"

Konu hakkında meclisi bilgilendiren SBB Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Mehmet Işık, "İki il arasındaki sınır anlaşmazlığı konusunda Amasya İl İdare Kurulu'nun raporu bize ulaştı. Meclisimizin bu konudaki fikrini bekliyorlar. Raporu incelediğimizde sınır hattının kuzeyi ve güneyi ile ilgili açıklamaların ters yazıldığını tespit ettik. Kuzeyine Amasya, güneyine de Samsun olarak belirtmişler. Haritada ayrıca 1946'da kabul edilen il sınırları mavi çizgiyle gösteriyor. Bizim kabul ettiğimiz sınır sarı çizgi ile gösteriliyor. Anlaşmazlık sarıyla gösterilen yerde. Kırmızı çizgiyle Ladik Akyar'ın yaylalarını gösteren kısmı Amasya istiyor. Sarı çizgiden sınırın geçmesini biz Samsun olarak öneriyoruz. Kararı ise İçişleri Bakanlığı verecek. Bizden sadece görüş istiyorlar" dedi.

"Mevcut sınırların devam etmesini istiyoruz"

Komisyonda konu üzere söz alan meclis üyeleri, Amasya'nın isteğinin kabul edilebilir bir tarafının olmadığını dile getirdiler. Ladikli meclis üyeleri ise "Biz sınırların yerinde kalmasını istiyoruz. Biz Ladikliler bir sınır değişikliği istemiyoruz. 1966'da kabul edilen ve devam eden sınırların günümüzdeki şekliyle kalmasını istiyoruz. Haritadaki sarı çizgi bizler için uygundur. Kırmızı çizgi kabul edilirse Samsun ve Ladik olarak 500 dönümlük toprak kaybımız oluyor" ifadelerini kullandılar.

"Biz Samsun olarak toprak vermek istemiyoruz"

Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk da konuşmaların üzerine söz alarak, "Biz Samsun olarak toprak vermek istemiyoruz" diye konuştu. Madde, meclis üyelerinin 'oy birliği' kararıyla Samsun'un istediği mevcut sınırların kalmasını belirten görüş ile birlikte kabul edilerek meclise havale edildi.

Komisyonda görüşülen toplam 40 madde, meclise havale edildi.

