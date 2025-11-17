Dolar günü düşüşle kapattı
Haftaya düşüşle başlayan dolar, günü 42,31 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2025 17:18, Son Güncelleme : 17 Kasım 2025 17:18
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|42,3290
|42,3300
|42,3180
|42,3190
|Avro
|49,2900
|49,2910
|49,0890
|49,0900
|Sterlin
|55,7600
|55,7700
|55,7780
|55,7880
|İsviçre frangı
|53,6370
|53,6470
|53,2170
|53,2270
|ANKARA
|ABD Doları
|42,2990
|42,3790
|42,2880
|42,3680
|Avro
|49,2500
|49,3300
|49,0490
|49,1290
|Sterlin
|55,7000
|55,9100
|55,7180
|55,9280