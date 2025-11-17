Bakan Güler'den düşen askeri uçağın kara kutusuna ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuna ilişkin, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2025 20:44, Son Güncelleme : 17 Kasım 2025 20:52
Bakan Güler, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen, C130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuna ilişkin son durumun sorulduğu Güler, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer." ifadesini kullandı.