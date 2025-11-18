45 yıllık ünlü kağıt helvacı iflasın eşiğinde!
45 yıllık ünlü kağıt helvacı iflasın eşiğinde!
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
Yüzyılın konut projesinde yeni dönem: Herkes başvurabilir
Yüzyılın konut projesinde yeni dönem: Herkes başvurabilir
BYD Türkiye'de Hala Başlamadı. Macaristan'da Bitiriyor
BYD Türkiye'de Hala Başlamadı. Macaristan'da Bitiriyor
Konut Kredisi Faiz Oranları ve 2 Milyon TL Geri Ödeme Tablosu
Konut Kredisi Faiz Oranları ve 2 Milyon TL Geri Ödeme Tablosu
Denetimsiz yemek ölüme götürüyor
Denetimsiz yemek ölüme götürüyor
Meclis komisyonunda MİT'in saha raporu süreci belirleyecek
Meclis komisyonunda MİT'in saha raporu süreci belirleyecek
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya'dan suça sürüklenen çocuklarla ilgili açıklama
Bakan Yerlikaya'dan suça sürüklenen çocuklarla ilgili açıklama
Bakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer
Bakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer
Nefes Kredisi'nde limit iki katına çıkarıldı: Başvurular 19 Kasım'da başlıyor!
Nefes Kredisi'nde limit iki katına çıkarıldı: Başvurular 19 Kasım'da başlıyor!
Böcek ailesinin ölümünde 4 zanlı tutuklandı
Böcek ailesinin ölümünde 4 zanlı tutuklandı
Yargıtay noktayı koydu: Düğün fotoğrafları 'kişisel veri'
Yargıtay noktayı koydu: Düğün fotoğrafları 'kişisel veri'
Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
Akaryakıt kaçakçılığı iddiaları ile gündeme gelmişti: Konkordato istedi!
Akaryakıt kaçakçılığı iddiaları ile gündeme gelmişti: Konkordato istedi!
İstanbul'da suya her ay zam kararı: Hizmet bedelleri de zamlandı!
İstanbul'da suya her ay zam kararı: Hizmet bedelleri de zamlandı!
Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulama gelecek yıl başlayacak
Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulama gelecek yıl başlayacak
PKK Zap bölgesinden tamamen çekildi
PKK Zap bölgesinden tamamen çekildi
Kılıçdaroğlu Silivri'ye gitti ama İmamoğlu ile görüşmedi
Kılıçdaroğlu Silivri'ye gitti ama İmamoğlu ile görüşmedi
Türk bayraklı gemi Ukrayna'da isabet aldı: 16 personel kurtarıldı
Türk bayraklı gemi Ukrayna'da isabet aldı: 16 personel kurtarıldı
Bankalardaki altın mevduatı ikiye katlandı: İşte en çok altın alan il!
Bankalardaki altın mevduatı ikiye katlandı: İşte en çok altın alan il!
Emekliliği düşünenler dikkat! Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
Emekliliği düşünenler dikkat! Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor!
Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor!
Doğum izni artıyor, babaların izni de iki katına çıkacak
Doğum izni artıyor, babaların izni de iki katına çıkacak
Bakan Kacır: Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz
Bakan Kacır: Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz
MSB: Düşen uçağın enkazında kaza kırım çalışmaları sürüyor
MSB: Düşen uçağın enkazında kaza kırım çalışmaları sürüyor
En çok satan 10 otomobil! En ucuzu 1 milyon TL
En çok satan 10 otomobil! En ucuzu 1 milyon TL
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli maaş promosyonu netleşti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli maaş promosyonu netleşti
27 ilde FETÖ operasyonu: Aralarında aktif kamu çalışanları var
27 ilde FETÖ operasyonu: Aralarında aktif kamu çalışanları var
Bakan Tekin: Her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir
Bakan Tekin: Her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Meclis komisyonunda MİT'in saha raporu süreci belirleyecek

Güvenlik bürokrasisi ikinci defa dinlenecek. PKK'lıların silah bırakma sürecindeki son gelişmeler anlatılacak. Örgütün kullandığı mağaraların imhasına ilişkin bilgi verilecek. MİT'in yapacağı tespitler, komisyon raporunun çerçevesini oluşturacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Kasım 2025 07:29, Son Güncelleme : 18 Kasım 2025 07:29
Yazdır
Meclis komisyonunda MİT'in saha raporu süreci belirleyecek

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te mesaisine devam eden Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dinlemelerde sona yaklaştı. Askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerin şehit olması sebebiyle geçen hafta ertelenen 17. toplantı bugün yapılacak. Komisyon, toplantıda güvenlik bürokrasisini tekrar dinleyecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, 8 Ağustos'ta komisyona yaptıkları ilk sunumlarından bu yana geçen üç aylık sürede sahada yaşanan son gelişmelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirecek.

KAPSAMLI SUNUM YAPILACAK

MİT Başkanı Kalın'ın, MİT'in ve TSK'nın kurduğu mekanizma ile şimdiye kadar kaç silah bırakıldığı, bırakılan silahların envanteri, imha edilen silahlar, örgüte ait etkisiz hale getirilen mağaralar, örgütün lojistik depoları ile ilgili görsellerle bir sunum yapması bekleniyor. Yine, örgütün Suriye'deki kolunun Şam yönetimi ile yürüttüğü temaslar, SDG'nin entegrasyonu sürecindeki gelişmeler hakkında da MİT tarafından bilgi verileceği ifade ediliyor. Milli Savunma Bakanı Güler'in de sınır ötesi operasyonlar ile bölgedeki diğer unsurlara yönelik yürütülen anti terör faaliyetlerindeki son duruma ilişkin milletvekillerinin bilgilendirmesi öngörülüyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın ise yurt içindeki terörle mücadele başta olmak üzere çeşitlenen terör faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlarda gelinen nokta ile PKK'nın terör dışındaki faaliyet sahaları olan uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı şebekesine yönelik atılan adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

YOL HARİTASI ÇIKARILACAK

Her üç sunum da komisyonun hazırlayacağı raporda önemli rol oynayacak. MİT Başkanı ve bakanların son durumla ilgili vereceği tespitlere göre komisyon raporunun çerçevesi şekillenecek. Raporda, silah bırakan PKK'lıların Türkiye'ye gelmesi halinde hukuki statülerinin ne olacağı, suça karışmış olanlarla ilgili nasıl bir yol izleneceği, örgüt yöneticilerinin durumu konusunda önerilerin yer alabileceği, ayrıca Mahmur Kampındaki sivillerin Türkiye'ye geri dönüşlerine dair nasıl bir yol haritası oluşturulacağıyla ilgili bazı tespitlerin yer alabileceği belirtiliyor.

TOPLANTI BASINA KAPALI

Öte yandan, MİT'in sunumu sebebiyle hassas ve kritik bilgilerin gizli tutulması amacıyla toplantının tam kapalılık ilkesine göre yapılması bekleniyor. Buna göre, toplantıdaki konuşmalar tam tutanak altına alınacak ancak yayınlanmayacak.

ZAP KAMPINDAN ÇEKİLDİLER

Terör örgütü PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarında yer alan Zap Kampından çekildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, ''16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır" denildi.

ESMA ALTIN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber