Konut Kredisi Faiz Oranları ve 2 Milyon TL Geri Ödeme Tablosu

Konut kredisi faiz oranları, 2 milyon TL için aylık ve toplam geri ödeme tutarları bankalara göre karşılaştırıldı.

Haber Giriş : 18 Kasım 2025 07:35, Son Güncelleme : 18 Kasım 2025 07:34
Konut kredisi kullanmak isteyenler için güncel faiz oranları ve 2 milyon TL kredi için aylık ve toplam geri ödeme tutarları merak konusu olmaya devam ediyor. Bankaların sunduğu faiz oranlarında son dönemde önemli bir değişiklik yaşanmazken, en düşük konut kredisi faiz oranı %2,69 seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesine ve enflasyonun beklentilerin altında açıklanmasına rağmen, konut kredisi faizlerinde yeni bir düşüş gözlemlenmiyor. Özellikle 10 yıl vadeli kredilerde, aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.

Aşağıda, bankalara göre 2 milyon TL için güncel faiz oranları, aylık taksitler ve toplam geri ödemeler yer almaktadır.

Banka Banka 2 Milyon TL Konut Kredisi Faiz Oranları ve Geri Ödeme Tutarları

AKBANK

Faiz Oranı: %2,69

Aylık Taksit: 56.121,40 TL

  • Toplam Ödeme: 6.767.328 TL

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: %2,74

Aylık Taksit: 57.024,94 TL

  • Toplam Ödeme: 6.869.992 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 57.932,14 TL

  • Toplam Ödeme: 6.988.556 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 57.932,14 TL

  • Toplam Ödeme: 6.981.330 TL

KUVEYTTÜRK

Faiz Oranı: %2,81

Aylık Taksit: 58.296,02 TL

  • Toplam Ödeme: 7.026.232 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %2,81

Aylık Taksit: 58.296,02 TL

  • Toplam Ödeme: 7.031.972 TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %3,08

Aylık Taksit: 63.260,36 TL

  • Toplam Ödeme: 7.614.943 TL

ING

Faiz Oranı: %3,54

Aylık Taksit: 71.906,08 TL

  • Toplam Ödeme: 8.655.513 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %2,69

Aylık Taksit: 56.121,40 TL

  • Toplam Ödeme: 6.767.043 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 65.308,18 TL

  • Toplam Ödeme: 7.860.681 TL

TEB

Faiz Oranı: %2,85

Aylık Taksit: 59.025,46 TL

  • Toplam Ödeme: 7.112.331 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %3,81

Aylık Taksit: 77.067,30 TL

  • Toplam Ödeme: 9.271.776 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 59.757,08 TL

  • Toplam Ödeme: 7.189.149 TL

Konut Kredisi Faizlerinde Son Durum

Konut kredisi faiz oranları bankadan bankaya değişiklik göstermektedir ve en uygun oranlar genellikle kamu bankalarında görülmektedir. Ancak genel olarak faiz oranlarının yüksek seyretmesi nedeniyle aylık taksitler ve toplam geri ödemeler de oldukça yüksek seviyelerdedir. Kredi kullanmadan önce güncel oranları karşılaştırmak ve ödeme planınızı buna göre oluşturmak büyük önem taşımaktadır.

