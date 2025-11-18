Bizim Çocukların rakibi İspanya

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında bugün İspanya'ya konuk olacak.

La Cartuja Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.

Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayerh'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Sven Jablonski olacak.

E Grubu'nda son maçlar öncesinde İspanya ve Türkiye, grubu ilk iki içinde bitirmeyi garantiledi. Ay-yıldızlı ekibimiz, 12 puanla ikinci, İspanya ise 15 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Milli takımımızın kazanması durumunda genel averaja bakılacak. Son maç öncesinde İspanya'nın, Türkiye'ye 14 gol averaj üstünlüğü bulunuyor. Türkiye'nin liderlik ve Dünya Kupası'na doğrudan katılımı için matematiksel olarak tek şansı İspanya'yı 7 farklı mağlup etmesinden geçiyor.

13. kez karşı karşıya

Türkiye ile İspanya, yarın 13. kez karşı karşıya gelecek.

Türk Milli Takımı, son Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldıran rakibiyle geçmişte yaptığı 12 maçtan sadece birini kazanırken, 7 kez rakibine yenildi, 4 kez de berabere kaldı.

Biri Avrupa Şampiyonası'nda, 6'sı Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 3'ü de özel 12 maçta 5 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 23 gol gördü.

İki takım arasında eylül ayında Konya'da oynanan son maçı İspanya 6-0 kazandı.

A Milli Futbol Takımı 647. maçına çıkacak

Türkiye, 102 yıllık tarihinde 359'u resmi, 287'si özel toplam 645 maç oynayıp 1'i hükmen 255 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 277'si deplasmanda, 279'u Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 893 gol attı, kalesinde 924 gol gördü.

Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 646 müsabakanın 560'nı Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Milliler, 646 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Vincenzo Montella yönetiminde 29'uncu maç

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 29'uncu sınavını İspanya karşısında verecek.

İtalyan teknik adam yönetiminde 21'i resmi, 7'si özel 28 maça çıkan milliler, 16 galibiyet elde etti, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 51 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 39 gol gördü.