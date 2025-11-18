Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
İstanbul'da 100 milyar liralık altın vurgunu: 21 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük mali operasyonlarından birine imza attı. Altın ticareti adı altında devleti 100 milyar TL zarara uğratan şebeke çökertildi. İthal ettikleri tonlarca altını iç piyasaya sürüp, ihracat diye yurt dışına 'pirinç levha' gönderen 21 şüpheli yakalandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Kasım 2025 09:02, Son Güncelleme : 18 Kasım 2025 10:29
Döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suistimal eden, ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapan 23 şüpheliden 21'inin yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/227429 sayılı soruşturma kapsamında, örgütlü bir şekilde döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suiistimal eden, ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapıldığı, şüphelilerin yetkilisi olduğu şirket ve bağlantılı şirketler tarafından 09.01.2023 - 10.12.2024 tarihleri arasında "Dahilde İşleme Rejimi" kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal edilmesine rağmen ithal edilen altın ve gümüşün büyük bir kısmının rejim hükümlerine aykırı şekilde yurt dışına çıkarılmadığı, örgütlü bir şekilde yasa dışı eylemler gerçekleştiren şirket yetkililerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı, altın levha olarak beyan edilen bazı eşyaları pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirerek teslim ettiği, bu suretle haksız kazanç sağladığı ve güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına yol açıldığı anlaşıldı.

Elde edilen deliller ışığında bahse konu suç örgütüne yönelik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç Örgütüne Üye Olma, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık, 1211 Sayılı T.C.M.B. Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet, 4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarından toplam 23 şüpheliye yönelik olarak 18 Kasım 2025 tarihinde eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verildi.

Bu kapsamda 21 şüpheli gözaltına alınmış olup, 2 şüpheli hakkında arama ve yakalama işlemleri devam ediyor.

