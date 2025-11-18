Kocaeli'de otizmli şahıs odunluğa baktı diye odunla darbedildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan yüzde 85 otizmli ve epilepsi hastası 32 yaşındaki E.Ş., bisiklet sürerken uğradığı fırında ağır saldırıya uğradı. İddiaya göre, fırının odunluğuna baktığını gören iş yerinden bir kişi, E.Ş.'yi zorla içeri çekerek odunla defalarca vurdu.

Şüphelinin vücudunun çeşitli yerlerine odunla vurduğu E.Ş.'yi daha sonra dışarı attığı öne sürüldü. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.Ş.'yi hastaneye kaldırdı. Kafasına 6 dikiş atılan, kolu alçıya alınan gencin vücudunda geniş morluklar ve ödem oluştuğu tespit edildi.

"Ağabeyimi Tanıyamadım"

Darbedilen gencin kardeşi Y.Ş., yaşananlara tepki göstererek ağabeyini hastanede tanıyamadığını söyledi. Olay sırasında işte olduğunu belirten Y.Ş., "Kafasında yarılma, kolunda büyük ödem, sırtında ve bacaklarında morluklar vardı. Bu bir tokat ya da yumruk değil, bildiğiniz cinayete teşebbüs." ifadelerini kullandı.

"Savunmasız Bir Otizmli Yetişkine Odunla Vurmak Ne Demek?"

Y.Ş., saldırganın kendince bahaneler uydurduğunu belirterek şöyle konuştu:

"'Odunluğuma mı girdi?' diye düşünmüş olabilir ama böyle bir şey saldırı nedeni olamaz. Ağabeyimin üzerinde karşı darbe yok. Savunmasız bir otizmli yetişkine odunla 12-13 kez vurmak ne demek? Vicdanı olan insan böyle bir şey yapmaz."

"En Ağır Cezayı Almasını İstiyoruz"

Olay sonrası çok sayıda otizm derneği ve avukatın kendileriyle iletişime geçtiğini aktaran Y.Ş., "Bu olayın en kısa sürede yargıya taşınmasını ve şahsın en ağır şekilde yargılanmasını istiyoruz." dedi.

Öte yandan saldırıya uğrayan E.Ş.'nin lisanslı atlet olduğu, uzun atlamada Türkiye ikincilikleri ve üçüncülükleri bulunduğu öğrenildi.



