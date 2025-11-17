Babacan: Türkiye Doğru Politikalarla Dünyanın En Büyük 10 Ekonomisi Arasına Girebilir

DEVA Partisi lideri Babacan, Avrupa Reform Merkezi'nde yaptığı konuşmada Türkiye-AB ilişkilerinden Ortadoğu barışına, demokrasi tartışmalarından ekonomik hedeflere kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Fırsat ve Zorunluluk

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ABD'de eski Başkan Trump'ın ikinci kez iktidara gelmesi ihtimaliyle ortaya çıkan yeni jeopolitik tablonun hem Türkiye hem de Avrupa için "büyük bir fırsat ve zorunluluk" yarattığını ifade etti. Babacan, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenlik mimarisinin oluşumunda ve Çin ile ekonomik rekabetinde önemli bir rol üstlenebilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Babacan, Türkiye'nin ilk AB Başmüzakerecisi ve eski Dışişleri Bakanı olarak, Türkiye ile AB ilişkilerinin geleceği için iki kritik adımı işaret etti:

Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi: Gümrük Birliği'nin modern çağa uygun olarak güncellenmesi.

Vizelerin Kaldırılması: Vize uygulamasının karşılıklı adımlarla kaldırılması gerektiğini ve bunun "gecikmiş bir ihtiyaç" olduğunu belirtti.

Ortak Güç: Çin'in Avrupa ekonomisi için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, Türkiye ve AB'nin güçlerini birleştirerek ortak rekabet gücünü artırması gerektiğini ekledi.

Ekonomik Hedef: Dünyanın En Büyük İlk 10 Ekonomisi

Babacan, Türkiye ekonomisinin sahip olduğu potansiyele dikkat çekerek, doğru yönetimle ulaşılabilecek en büyük hedefi açıkladı:

"Önümüzdeki on ile yirmi yıl içerisinde doğru politikaların tutarlı bir biçimde uygulanması durumunda dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olma hedefine ulaşılabilir."

Ancak, 2016-2023 yılları arasında yanlış ekonomi yönetiminin enflasyon ve gelir dağılımında bozulmaya yol açtığını hatırlattı. Yeni ekonomi yönetimini de değerlendiren Babacan, para politikasında sıkılaşma adımları atıldığını ancak kamu harcamalarında kayda değer bir tasarruf gelişimi olmadığını ve şeffaflık ile yapısal reformlara şiddetli ihtiyacın sürdüğünü ekledi.

Demokrasi ve Dış Politika Kapasitesi Vurgusu

Demokrasi: Ayakta Kalacak Kadar Güçlü Temeller

Türkiye'deki demokrasi tartışmalarına değinen Babacan, "Bana bazen demokrasimizin ölüp ölmediği soruluyor. Onlara demokrasimizin hasta olduğunu ama temellerinin ayakta kalacak kadar güçlü olduğunu söylüyorum," dedi. Vatandaşların güçlü bir demokratik düzen arzusunun devam ettiğini ve yerel seçim sonuçlarının, değişimin oyla mümkün olduğu gerçeğini gösterdiğini belirtti.

Filistin ve Çifte Standart Eleştirisi

Babacan, Filistin meselesine küresel çifte standart uygulandığını belirterek, Ukrayna'ya gösterilen dayanışmanın Gazze'de gösterilmediğini kaydetti. Ortadoğu'da kalıcı barışın tesis edilmesi için şu temel konuların çözülmesinin şart olduğunu söyledi:

Filistin Devleti'nin tanınması ve sınırları.

Mülteciler, izolasyon ve yerleşkeler sorunları.

Kutsal mekanlar ve Kudüs'ün statüsü.

Ayrıca, Türkiye'nin Çin ve ABD'den sonra dünyanın en gelişmiş 3. diplomatik ağına sahip olduğunu ve bu benzersiz konumun doğru yönetilmesi halinde büyük fırsatlar sunduğunu da sözlerine ekledi.