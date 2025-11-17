Babacan: Türkiye Doğru Politikalarla Dünyanın En Büyük 10 Ekonomisi Arasına Girebilir

Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
İzmir'de 3 Polisin Şehit Olduğu Saldırıda Gözaltı Kararı
İzmir'de 3 Polisin Şehit Olduğu Saldırıda Gözaltı Kararı
Bahçeli: Gerekirse İmralı'ya ben giderim
Bahçeli: Gerekirse İmralı'ya ben giderim
Suç örgütlerine göz açtırılmıyor: 14 gözaltı
Suç örgütlerine göz açtırılmıyor: 14 gözaltı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: Aralarında Aktif Kamu Çalışanları Var
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: Aralarında Aktif Kamu Çalışanları Var
45 yıllık ünlü kağıt helvacı iflasın eşiğinde!
45 yıllık ünlü kağıt helvacı iflasın eşiğinde!
Yüzyılın konut projesinde yeni dönem: Herkes başvurabilir
Yüzyılın konut projesinde yeni dönem: Herkes başvurabilir
BYD Türkiye'de Hala Başlamadı. Macaristan'da Bitiriyor
BYD Türkiye'de Hala Başlamadı. Macaristan'da Bitiriyor
Konut Kredisi Faiz Oranları ve 2 Milyon TL Geri Ödeme Tablosu
Konut Kredisi Faiz Oranları ve 2 Milyon TL Geri Ödeme Tablosu
Denetimsiz yemek ölüme götürüyor
Denetimsiz yemek ölüme götürüyor
Meclis komisyonunda MİT'in saha raporu süreci belirleyecek
Meclis komisyonunda MİT'in saha raporu süreci belirleyecek
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya'dan suça sürüklenen çocuklarla ilgili açıklama
Bakan Yerlikaya'dan suça sürüklenen çocuklarla ilgili açıklama
Bakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer
Bakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer
Nefes Kredisi'nde limit iki katına çıkarıldı: Başvurular 19 Kasım'da başlıyor!
Nefes Kredisi'nde limit iki katına çıkarıldı: Başvurular 19 Kasım'da başlıyor!
Böcek ailesinin ölümünde 4 zanlı tutuklandı
Böcek ailesinin ölümünde 4 zanlı tutuklandı
Yargıtay noktayı koydu: Düğün fotoğrafları 'kişisel veri'
Yargıtay noktayı koydu: Düğün fotoğrafları 'kişisel veri'
Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
Akaryakıt kaçakçılığı iddiaları ile gündeme gelmişti: Konkordato istedi!
Akaryakıt kaçakçılığı iddiaları ile gündeme gelmişti: Konkordato istedi!
İstanbul'da suya her ay zam kararı: Hizmet bedelleri de zamlandı!
İstanbul'da suya her ay zam kararı: Hizmet bedelleri de zamlandı!
Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulama gelecek yıl başlayacak
Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulama gelecek yıl başlayacak
PKK Zap bölgesinden tamamen çekildi
PKK Zap bölgesinden tamamen çekildi
Kılıçdaroğlu Silivri'ye gitti ama İmamoğlu ile görüşmedi
Kılıçdaroğlu Silivri'ye gitti ama İmamoğlu ile görüşmedi
Türk bayraklı gemi Ukrayna'da isabet aldı: 16 personel kurtarıldı
Türk bayraklı gemi Ukrayna'da isabet aldı: 16 personel kurtarıldı
Bankalardaki altın mevduatı ikiye katlandı: İşte en çok altın alan il!
Bankalardaki altın mevduatı ikiye katlandı: İşte en çok altın alan il!
Emekliliği düşünenler dikkat! Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
Emekliliği düşünenler dikkat! Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor!
Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor!
Doğum izni artıyor, babaların izni de iki katına çıkacak
Doğum izni artıyor, babaların izni de iki katına çıkacak
Bakan Kacır: Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz
Bakan Kacır: Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz
Ana sayfaHaberler Siyasi

Babacan: Türkiye Doğru Politikalarla Dünyanın En Büyük 10 Ekonomisi Arasına Girebilir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Londra'daki Avrupa Reform Merkezi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğru ve tutarlı politikalarla önümüzdeki 10-20 yıl içinde "dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri" olabileceğini savundu. Babacan, Türkiye-AB ilişkilerinin güncellenmesinin zorunlu olduğunu belirtirken, demokrasi temellerinin güçlü kaldığını ve Filistin meselesinde köklü bir barışın ancak temel konular çözülürse mümkün olacağını vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Kasım 2025 09:55, Son Güncelleme : 18 Kasım 2025 09:59
Yazdır
Babacan: Türkiye Doğru Politikalarla Dünyanın En Büyük 10 Ekonomisi Arasına Girebilir

DEVA Partisi lideri Babacan, Avrupa Reform Merkezi'nde yaptığı konuşmada Türkiye-AB ilişkilerinden Ortadoğu barışına, demokrasi tartışmalarından ekonomik hedeflere kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Fırsat ve Zorunluluk

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ABD'de eski Başkan Trump'ın ikinci kez iktidara gelmesi ihtimaliyle ortaya çıkan yeni jeopolitik tablonun hem Türkiye hem de Avrupa için "büyük bir fırsat ve zorunluluk" yarattığını ifade etti. Babacan, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenlik mimarisinin oluşumunda ve Çin ile ekonomik rekabetinde önemli bir rol üstlenebilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Babacan, Türkiye'nin ilk AB Başmüzakerecisi ve eski Dışişleri Bakanı olarak, Türkiye ile AB ilişkilerinin geleceği için iki kritik adımı işaret etti:

Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi: Gümrük Birliği'nin modern çağa uygun olarak güncellenmesi.

Vizelerin Kaldırılması: Vize uygulamasının karşılıklı adımlarla kaldırılması gerektiğini ve bunun "gecikmiş bir ihtiyaç" olduğunu belirtti.

Ortak Güç: Çin'in Avrupa ekonomisi için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, Türkiye ve AB'nin güçlerini birleştirerek ortak rekabet gücünü artırması gerektiğini ekledi.

Ekonomik Hedef: Dünyanın En Büyük İlk 10 Ekonomisi

Babacan, Türkiye ekonomisinin sahip olduğu potansiyele dikkat çekerek, doğru yönetimle ulaşılabilecek en büyük hedefi açıkladı:

"Önümüzdeki on ile yirmi yıl içerisinde doğru politikaların tutarlı bir biçimde uygulanması durumunda dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olma hedefine ulaşılabilir."

Ancak, 2016-2023 yılları arasında yanlış ekonomi yönetiminin enflasyon ve gelir dağılımında bozulmaya yol açtığını hatırlattı. Yeni ekonomi yönetimini de değerlendiren Babacan, para politikasında sıkılaşma adımları atıldığını ancak kamu harcamalarında kayda değer bir tasarruf gelişimi olmadığını ve şeffaflık ile yapısal reformlara şiddetli ihtiyacın sürdüğünü ekledi.

Demokrasi ve Dış Politika Kapasitesi Vurgusu

Demokrasi: Ayakta Kalacak Kadar Güçlü Temeller

Türkiye'deki demokrasi tartışmalarına değinen Babacan, "Bana bazen demokrasimizin ölüp ölmediği soruluyor. Onlara demokrasimizin hasta olduğunu ama temellerinin ayakta kalacak kadar güçlü olduğunu söylüyorum," dedi. Vatandaşların güçlü bir demokratik düzen arzusunun devam ettiğini ve yerel seçim sonuçlarının, değişimin oyla mümkün olduğu gerçeğini gösterdiğini belirtti.

Filistin ve Çifte Standart Eleştirisi

Babacan, Filistin meselesine küresel çifte standart uygulandığını belirterek, Ukrayna'ya gösterilen dayanışmanın Gazze'de gösterilmediğini kaydetti. Ortadoğu'da kalıcı barışın tesis edilmesi için şu temel konuların çözülmesinin şart olduğunu söyledi:

Filistin Devleti'nin tanınması ve sınırları.

Mülteciler, izolasyon ve yerleşkeler sorunları.

Kutsal mekanlar ve Kudüs'ün statüsü.

Ayrıca, Türkiye'nin Çin ve ABD'den sonra dünyanın en gelişmiş 3. diplomatik ağına sahip olduğunu ve bu benzersiz konumun doğru yönetilmesi halinde büyük fırsatlar sunduğunu da sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber