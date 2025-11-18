İşsizlik rakamları açıklandı

Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
İzmir'de 3 Polisin Şehit Olduğu Saldırıda Gözaltı Kararı
İzmir'de 3 Polisin Şehit Olduğu Saldırıda Gözaltı Kararı
Bahçeli: Gerekirse İmralı'ya ben giderim
Bahçeli: Gerekirse İmralı'ya ben giderim
Suç örgütlerine göz açtırılmıyor: 14 gözaltı
Suç örgütlerine göz açtırılmıyor: 14 gözaltı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: Aralarında Aktif Kamu Çalışanları Var
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: Aralarında Aktif Kamu Çalışanları Var
45 yıllık ünlü kağıt helvacı iflasın eşiğinde!
45 yıllık ünlü kağıt helvacı iflasın eşiğinde!
Yüzyılın konut projesinde yeni dönem: Herkes başvurabilir
Yüzyılın konut projesinde yeni dönem: Herkes başvurabilir
BYD Türkiye'de Hala Başlamadı. Macaristan'da Bitiriyor
BYD Türkiye'de Hala Başlamadı. Macaristan'da Bitiriyor
Konut Kredisi Faiz Oranları ve 2 Milyon TL Geri Ödeme Tablosu
Konut Kredisi Faiz Oranları ve 2 Milyon TL Geri Ödeme Tablosu
Denetimsiz yemek ölüme götürüyor
Denetimsiz yemek ölüme götürüyor
Meclis komisyonunda MİT'in saha raporu süreci belirleyecek
Meclis komisyonunda MİT'in saha raporu süreci belirleyecek
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya'dan suça sürüklenen çocuklarla ilgili açıklama
Bakan Yerlikaya'dan suça sürüklenen çocuklarla ilgili açıklama
Bakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer
Bakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer
Nefes Kredisi'nde limit iki katına çıkarıldı: Başvurular 19 Kasım'da başlıyor!
Nefes Kredisi'nde limit iki katına çıkarıldı: Başvurular 19 Kasım'da başlıyor!
Böcek ailesinin ölümünde 4 zanlı tutuklandı
Böcek ailesinin ölümünde 4 zanlı tutuklandı
Yargıtay noktayı koydu: Düğün fotoğrafları 'kişisel veri'
Yargıtay noktayı koydu: Düğün fotoğrafları 'kişisel veri'
Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
Akaryakıt kaçakçılığı iddiaları ile gündeme gelmişti: Konkordato istedi!
Akaryakıt kaçakçılığı iddiaları ile gündeme gelmişti: Konkordato istedi!
İstanbul'da suya her ay zam kararı: Hizmet bedelleri de zamlandı!
İstanbul'da suya her ay zam kararı: Hizmet bedelleri de zamlandı!
Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulama gelecek yıl başlayacak
Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulama gelecek yıl başlayacak
PKK Zap bölgesinden tamamen çekildi
PKK Zap bölgesinden tamamen çekildi
Kılıçdaroğlu Silivri'ye gitti ama İmamoğlu ile görüşmedi
Kılıçdaroğlu Silivri'ye gitti ama İmamoğlu ile görüşmedi
Türk bayraklı gemi Ukrayna'da isabet aldı: 16 personel kurtarıldı
Türk bayraklı gemi Ukrayna'da isabet aldı: 16 personel kurtarıldı
Bankalardaki altın mevduatı ikiye katlandı: İşte en çok altın alan il!
Bankalardaki altın mevduatı ikiye katlandı: İşte en çok altın alan il!
Emekliliği düşünenler dikkat! Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
Emekliliği düşünenler dikkat! Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor!
Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor!
Doğum izni artıyor, babaların izni de iki katına çıkacak
Doğum izni artıyor, babaların izni de iki katına çıkacak
Bakan Kacır: Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz
Bakan Kacır: Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Kasım 2025 10:15, Son Güncelleme : 18 Kasım 2025 12:23
Yazdır

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, İisiz sayısı yılın III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 26 bin kişi azalarak 3 milyon 10 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0, kadınlarda yüzde 11,2 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 65 bin kişi artarak 32 milyon 558 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 49,0 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,2 iken kadınlarda yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

İşgücü, yılın III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 39 bin kişi artarak 35 milyon 568 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda ise yüzde 36,2 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalış ile yüzde 15,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda ise yüzde 21,8 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 13 bin kişi, inşaat sektöründe 40 bin kişi, hizmet sektöründe 159 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 147 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,0'ı tarım, yüzde 19,8'i sanayi, yüzde 7,0'ı inşaat, yüzde 59,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,5 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat artarak 42,5 saat olarak gerçekleşti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber