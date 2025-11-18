Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
Bahçeli: Gerekirse İmralı'ya ben giderim
Bahçeli: Gerekirse İmralı'ya ben giderim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin manası yok. Gerekise yanıma üç arkadaşımı alırım İmralı'ya ben giderim." dedi.

18 Kasım 2025
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

20 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU UÇAK KAZASI

"20 şehit için üzüntümüz tarifsiz. Kahraman vatan evlatlarının isimleri milli gönüllere kazınmış geride bıraktığı aileleri de hepimizin namusuna emanet edilmişti.

Uçağın nasıl ve niçin düştüğü bu elim olayın sır perdesi aydınlanacak. Askeri kargo uçağımızın düşmesi bilhassa sosyal medya paylaşımlarının iyi niyetten mahrum olduğu çok açıktır. Amaç üzüm yemek değil bağcıyı zorda bırakmaktır. Sıkıntılı günleri bir dedikodu furyasına çevirenlerin maskeleri indirilecektir. Devletimize güven esastır. Çalışmaların sonucunu sabırla beklemek lazım. Komplo teorilerine kapalı olunmak lazım. Uçağımıza dış müdahale araştırılacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Yeni yüzyıla Türkiye'nin mührü vurulacaktır. Birlik ve kardeşliğimiz ülkemizin üstünlüğünü resmediyor. Milli birlik ve kardeşlikte kararlıyız. Terörsüz Türkiye hedefi son yüzyıl içinde yakaladığımız en önemli tarifi fırsatlardan birisi belki de birincisidir.

Herkesin sorumlulukla hareket etmesi yegane dileğimizdir. Niyet hayırlı inşallah netice de hayırlı olacaktır. Terörsüz Türkiye hedefini baltalamak için devreye giren akli ve fikri seviyeleri yoktur. Terörsüz Türkiye hedefi milli politikadır. Süreçte geriye dönüş imkanı kalmadı .

Türkiye Cumhuriyeti bir demokrasi zaferidir. Devlet ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin manası yok. Açık açık söylüyorum. Gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim. Sürecin asıl muhatapların birisiyle doğrudan temas kurulamayacaksa sonuç nasıl alınacak, ilerleme nasıl kaydedilecek?

Doğru bildiğimiz istikamette aydınlık yarınların izinde kararlılıkla ilerleyeceğiz. Gözümüzü daldan budaktan asla uzak tutmayacağız. Dava arkadaşlarıma sesleniyorum; İmralı'a gitmeme izin veriyor musunuz?

İMAMOĞLU İDDİANAMESİ

Geçtiğimiz hafta İBB'yi saran rüşvet ve yolsuzluk iddianamesi mahkemeye sunulmuştur. Artık Türk adaleti karar ve hükmünü verecektir. Herkesin yargıya saygı duyması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Ekrem İmamoğlu ve onunla birlikte yargılanan 407 kişinin hakkında mahkemenin ne diyeceği yakında belli olacaktır.

İddianamenin karalanması CHP'ye bir şey kazandırmayacak. Bizim iki konuda sahibi beklentimiz vardır. Yargılama hızla başlamalı siyasi kuşatmaya alınarak tartışmasına daha fazla müsaade edilememelidir. Yargılama en başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayında verilmelidir. Türk milleti olan biten ne varsa görüp öğrenmelidir.

