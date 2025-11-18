İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt içerisinde "ana toplayıcı" olarak tabir edilen örgüt mensupları ile aralarında para transfer ilişkisi bulunan ve terörizmin finansmanı kapsamında örgüte fon sağladıkları anlaşılan 15'i Türk, 4'ü Kamerun vatandaşı 19 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, operasyonda 14 zanlının gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, 5 firari şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.