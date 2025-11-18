Erzurum'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 11 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazanın meydana geldiği bölgede yoğun sis ve zeminin kaygan olduğu görüldü.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen Çanakkale-Van seferini yapan yolcu otobüsü ile yabancı plakalı tır, Erzurum-Ağrı kara yolu Nenehatun köprüsü mevkiinde çarpıştı.

