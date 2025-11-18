Emlak Konut, Mekke'de 400 Milyon Dolarlık 'Hayat Mekke' Projesi İçin İlk İmzayı Attı

Emlak Konut GYO, Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanlığı'na bağlı National Housing Company (NHC) ile Mekke'de hayata geçirilecek "Hayat Mekke" yaşam projesi için ön sözleşmeyi Cityscape Global Riyad 2025 Fuarı'nda imzaladı. Toplam 1.014 villadan oluşacak proje yaklaşık 400 milyon dolar değerinde olacak.

Bu imza, 2 Aralık 2024'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğünde Riyad'da atılan adımların bir devamı niteliği taşıyor. Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı (MISA) ile Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Majid bin Abdullah Al-Huqail tarafından imzalanan İyi Niyet Anlaşması sonrasında yürütülen temaslar, Emlak Konut'un ilk global projesiyle somutlaşmış oldu.

Emlak Konut, Hayat Mekke Projesi ile uluslararası pazarda yeni bir dönemin kapısını aralarken, NHC ile gerçekleştirilecek iş birliği kapsamında bölgedeki konut geliştirme süreçlerine de katkı sunacak. Şirket, bu projeyle birlikte global arenada daha fazla yatırım ve ortaklık geliştirmeyi hedefliyor.