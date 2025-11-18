Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
İzmir'de 3 Polisin Şehit Olduğu Saldırıda Gözaltı Kararı

Balçova'daki polis merkezine yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada "Ebu Hanzala", "Ebu Haris" ve "Ebu Ubeyde" kod adlı üç şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İki isim İstanbul ve İzmir'de yakalanırken bir şüphelinin yurt dışında olduğu değerlendiriliyor.

İzmir'de 3 polisin şehit olduğu Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde, kamuoyunda bilinen kod adlarıyla "Ebu Hanzala" olarak anılan H.B., "Ebu Haris" kod adlı H.K. ve "Ebu Ubeyde" kod adlı İ.A. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İzmir ve İstanbul'da Yakalandılar

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda H.K.'nın İzmir'de, H.B.'nin ise İstanbul'da yakalandığı bildirildi. Şüpheli İ.A.'nın yurt dışında olabileceği değerlendirilirken, yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Terörle Mücadele Şubesi'nde işlemleri devam eden şüphelilerin, saldırıyı gerçekleştiren ve DEAŞ bağlantısı bulunduğu değerlendirilen E.B. ile olası irtibatının araştırıldığı belirtildi.

Ne Olmuştu?

8 Eylül'de Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlenmişti. Saldırıda birinci sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi M.A., polis memuru H.A. şehit olmuş; polis memurları Ö.A., M.D. ile bir vatandaş yaralanmıştı. Saldırgan E.B. ise çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

Yaralı polis memuru Ö.A. da tedavi gördüğü hastanede 30 Eylül'de şehit olmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden yaşları 18'in altında olan 16 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Saldırgan E.B., annesi A.B. ve babası N.B. için aralarında "kamu görevlisini görevinden dolayı öldürme", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" gibi ağır suçlamaların bulunduğu toplam 12 ayrı suçtan tutuklama talep edilmişti. Mahkeme, E.B., babası N.B. ile M.A., K.N., C.T., F.S.A. ve M.E.'yi tutuklamış; A.B. ile T.Y., B.Y. ve F.Ç. hakkında adli kontrol kararı vermişti.

