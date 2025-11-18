Zabıtadan gençlere çevre dersi

İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin İzleme ve Değerlendirme Merkezi 7 gün 24 saat esasına göre denetimler yapıyor.

Kameralar yardımıyla denetimlerini sürdüren ekipler, Merkez Park'ta bir grup gencin çekirdek kabuklarını ve yiyecek ambalajlarını yere attığını belirledi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen zabıta ekipleri gençlere süpürge ve kürek vererek kirlettikleri alanları temizletti.

Gençlere ayrıca Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.