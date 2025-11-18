Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "24-30 Kasım 2025 tarihleri arasında satışa sunulacak Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve anahat tren biletlerinde öğretmenlerimiz yüzde 50 indirimden yararlanabilecek" dedi.
Haber Giriş : 18 Kasım 2025 11:47, Son Güncelleme : 18 Kasım 2025 11:49
