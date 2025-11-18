Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bahçeli'nin İmralı çıkışına Tunç'tan yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki grup toplantısında İmralı'ya heyet gitmesine yönelik tartışmalara "Alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya gitmekten imtina etmem" ifadelerini kullanmasına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soru yöneltildi. Bakan Tunç, takdir yetkisinin TBMM'de süreç kapsamında kurulan Komisyon'da olduğunu ifade etti.

18 Kasım 2025
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında, "Komisyon İmralı'ya gitsin" çağrısını yineledi. Bahçeli, "Kimse gitmezse alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımla İmralı'ya gitmekten, bir masa başında yüz yüze gelmekten imtina etmem" dedi.

Devamında grup toplantısında bulunanlara hitaben Bahçeli, "Milletvekili arkadaşlarıma, dava arkadaşlarıma, burayı şereflendiren dava insanlarımıza sesleniyorum, İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz?" diye sordu. Sorunun ardından grup sıralarından alkış yükseldi, Bahçeli "Sağ olun" diyerek karşılık verdi.

Bahçeli'nin söz konusu açıklamaları kamuoyunda gündem oldu. Basın mensupları Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a konu hakkında soru yöneltti.

"Taktir yetkisi komisyona ait"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli'nin de bugün ifade ettiği İmralı'ya ziyaret konusu Meclis'teki komisyonun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşecektir. Bu noktada takdir yetkisi Komisyon'a aittir. Komisyonun kararını bekleyeceğiz."

