Kiralık sosyal konut sistemi nasıl işleyecek?

İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık 15 bin sosyal konut projesinin ayrıntıları netleşmeye devam ediyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 18 Kasım 2025 12:35, Son Güncelleme : 18 Kasım 2025 12:38
'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ, 81 ilde 500 bin konut inşa edecek. Bu sayede bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun maliyetlerle konuta erişimi sağlanacak.

Aynı proje kapsamında İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

İSTANBUL İÇİN KİRALIK SOSYAL KONUT

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından kiralık sosyal konut projesine ilişkin görüntülü bir içerikle sürecin detaylarını paylaştı. Görüntülerde ev sahibinin devlet olacağı, kiralık sosyal konutların sadece İstanbul'da inşa edileceğinin altı çizildi. Bu kapsamda 15 bin sosyal konutun, kriterleri karşılayan vatandaşlara kura usulüyle kiralanacağı anlatıldı.

FAHİŞ KİRA TUTARLARINA FREN

Projenin aynı zamanda fahiş kira artışlarını da dengeleme hedefi olduğu, bunun için evlerin bölge rayiç bedelinin altında kiralanacağı belirtildi. Evlerin 3 yıllığına kiralanacağı TOKİ'nin, kiralanan konutların yönetimini, bakımını ve denetimini sağlayacağı ifade edildi.

