İlk kez burs ve öğrenim kredisi alacak öğrenciler için ödemeler başladı

Hafta boyu yağış beklenmiyor, kurak hava etkili olacak
Hafta boyu yağış beklenmiyor, kurak hava etkili olacak
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor
İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor
Bakan Tunç'tan 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
Bakan Tunç'tan 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezalar belli oldu
TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezalar belli oldu
Üç Yıllık Kanseri Yeni Yenen Öğretmen Trafik Kavgasında Öldürüldü
Üç Yıllık Kanseri Yeni Yenen Öğretmen Trafik Kavgasında Öldürüldü
Bakan Işıkhan: İş gücü sayımızı artırmaya devam edeceğiz
Bakan Işıkhan: İş gücü sayımızı artırmaya devam edeceğiz
Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
İzmir'de 3 Polisin Şehit Olduğu Saldırıda Gözaltı Kararı
İzmir'de 3 Polisin Şehit Olduğu Saldırıda Gözaltı Kararı
Bahçeli: Gerekirse İmralı'ya ben giderim
Bahçeli: Gerekirse İmralı'ya ben giderim
Suç örgütlerine göz açtırılmıyor: 14 gözaltı
Suç örgütlerine göz açtırılmıyor: 14 gözaltı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: Aralarında Aktif Kamu Çalışanları Var
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: Aralarında Aktif Kamu Çalışanları Var
45 yıllık ünlü kağıt helvacı iflasın eşiğinde!
45 yıllık ünlü kağıt helvacı iflasın eşiğinde!
Yüzyılın konut projesinde yeni dönem: Herkes başvurabilir
Yüzyılın konut projesinde yeni dönem: Herkes başvurabilir
BYD Türkiye'de Hala Başlamadı. Macaristan'da Bitiriyor
BYD Türkiye'de Hala Başlamadı. Macaristan'da Bitiriyor
Konut Kredisi Faiz Oranları ve 2 Milyon TL Geri Ödeme Tablosu
Konut Kredisi Faiz Oranları ve 2 Milyon TL Geri Ödeme Tablosu
Denetimsiz yemek ölüme götürüyor
Denetimsiz yemek ölüme götürüyor
Meclis komisyonunda MİT'in saha raporu süreci belirleyecek
Meclis komisyonunda MİT'in saha raporu süreci belirleyecek
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya'dan suça sürüklenen çocuklarla ilgili açıklama
Bakan Yerlikaya'dan suça sürüklenen çocuklarla ilgili açıklama
Bakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer
Bakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer
Nefes Kredisi'nde limit iki katına çıkarıldı: Başvurular 19 Kasım'da başlıyor!
Nefes Kredisi'nde limit iki katına çıkarıldı: Başvurular 19 Kasım'da başlıyor!
Böcek ailesinin ölümünde 4 zanlı tutuklandı
Böcek ailesinin ölümünde 4 zanlı tutuklandı
Yargıtay noktayı koydu: Düğün fotoğrafları 'kişisel veri'
Yargıtay noktayı koydu: Düğün fotoğrafları 'kişisel veri'
Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
Akaryakıt kaçakçılığı iddiaları ile gündeme gelmişti: Konkordato istedi!
Akaryakıt kaçakçılığı iddiaları ile gündeme gelmişti: Konkordato istedi!
İstanbul'da suya her ay zam kararı: Hizmet bedelleri de zamlandı!
İstanbul'da suya her ay zam kararı: Hizmet bedelleri de zamlandı!
Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulama gelecek yıl başlayacak
Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulama gelecek yıl başlayacak
PKK Zap bölgesinden tamamen çekildi
PKK Zap bölgesinden tamamen çekildi
Kılıçdaroğlu Silivri'ye gitti ama İmamoğlu ile görüşmedi
Kılıçdaroğlu Silivri'ye gitti ama İmamoğlu ile görüşmedi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İlk kez burs ve öğrenim kredisi alacak öğrenciler için ödemeler başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025-2026 eğitim döneminde ilk kez burs ve öğrenim kredisi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrenciler için burs ve kredi ödemelerine başlandığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2025 12:43, Son Güncelleme : 18 Kasım 2025 12:44
Yazdır
İlk kez burs ve öğrenim kredisi alacak öğrenciler için ödemeler başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bugün başlayan ilk ödemenin ardından öğrenciler burs ve kredilerini Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanabilecek.

18-20 Kasım tarihlerinde ödenecek burs ve krediler, öğrencinin TC kimlik numarasının son hanesine göre bankaya yatırılacak. TC kimlik numarasının son hanesi "0" ve "2" olan öğrenciler 18 Kasım'da, "4" ve "6" olanlar 19 Kasım'da, "8" olanlar ise 20 Kasım'da ilk ödemesini alabilecek.

Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde öğrencilere, ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık burs ve kredi ödenecek. Takip eden aylarda ise her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yine öğrencilerin TC kimlik numarasının son rakamına göre aylık ödemelere devam edilecek.

2025 yılı burs ve kredi tutarlarına göre lisans öğrencilerine 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin lira, doktora öğrencilerine ise 9 bin lira üzerinden iki aylık ödeme yapılacak. Burs ve krediler, ocak ayından itibaren tüm öğrencilere zamlı ödenecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber