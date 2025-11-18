Hafta boyu yağış beklenmiyor, kurak hava etkili olacak
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor
Bakan Tunç'tan 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezalar belli oldu
Üç Yıllık Kanseri Yeni Yenen Öğretmen Trafik Kavgasında Öldürüldü
Bakan Işıkhan: İş gücü sayımızı artırmaya devam edeceğiz
Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
İzmir'de 3 Polisin Şehit Olduğu Saldırıda Gözaltı Kararı
Bahçeli: Gerekirse İmralı'ya ben giderim
Suç örgütlerine göz açtırılmıyor: 14 gözaltı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: Aralarında Aktif Kamu Çalışanları Var
45 yıllık ünlü kağıt helvacı iflasın eşiğinde!
Yüzyılın konut projesinde yeni dönem: Herkes başvurabilir
BYD Türkiye'de Hala Başlamadı. Macaristan'da Bitiriyor
Konut Kredisi Faiz Oranları ve 2 Milyon TL Geri Ödeme Tablosu
Denetimsiz yemek ölüme götürüyor
Meclis komisyonunda MİT'in saha raporu süreci belirleyecek
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya'dan suça sürüklenen çocuklarla ilgili açıklama
Bakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer
Nefes Kredisi'nde limit iki katına çıkarıldı: Başvurular 19 Kasım'da başlıyor!
Böcek ailesinin ölümünde 4 zanlı tutuklandı
Yargıtay noktayı koydu: Düğün fotoğrafları 'kişisel veri'
Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
Akaryakıt kaçakçılığı iddiaları ile gündeme gelmişti: Konkordato istedi!
İstanbul'da suya her ay zam kararı: Hizmet bedelleri de zamlandı!
Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulama gelecek yıl başlayacak
PKK Zap bölgesinden tamamen çekildi
Kılıçdaroğlu Silivri'ye gitti ama İmamoğlu ile görüşmedi
Ehliyetsiz kamyon sürücüsüne 41 bin lira ceza kesildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücü belgesi olmadan kamyon kullanan kişiye 41 bin lira ceza uygulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2025 14:08, Son Güncelleme : 18 Kasım 2025 14:06
Ehliyetsiz kamyon sürücüsüne 41 bin lira ceza kesildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtderesi Mahallesi'ndeki okulların çevresinde trafik denetimi yaptı.

Denetimde durdurulan plakası öğrenilemeyen kamyonun sürücüsü Uğur Ç.'nin ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Sürücüye 41 bin lira ceza kesen ekipler, kamyonu trafikten men etti.

