Ehliyetsiz kamyon sürücüsüne 41 bin lira ceza kesildi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücü belgesi olmadan kamyon kullanan kişiye 41 bin lira ceza uygulandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2025 14:08, Son Güncelleme : 18 Kasım 2025 14:06
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtderesi Mahallesi'ndeki okulların çevresinde trafik denetimi yaptı.
Denetimde durdurulan plakası öğrenilemeyen kamyonun sürücüsü Uğur Ç.'nin ehliyetinin olmadığı belirlendi.
Sürücüye 41 bin lira ceza kesen ekipler, kamyonu trafikten men etti.