Bakan Kacır: OSB'leri yurdumuzun dört bir köşesine yayacağız

Kacır, KOSGEB'te düzenlenen "OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın liderliğinde, son 23 yılda reform niteliğindeki adımlarla, sanayicilerin özverili çalışmaları ve "önce üretim, önce yatırım" anlayışıyla Türkiye'yi her alanda bir üst lige taşıdıklarını söyledi.

Türkiye'yi yalnızca bölgesinin değil, dünyanın da önde gelen üretim ve ticaret merkezlerinden biri konumuna yükselttiklerini vurgulayan Kacır, "Sanayi üretim endeksi pandemi öncesi döneme göre, Almanya'da yüzde 12,4, İtalya'da yüzde 5,5, Fransa'da yüzde 2,8 aşağıda seyrederken, Türkiye'de yüzde 27,5 yükseldi. Yakaladığımız bu yükseliş ivmesini 'Türkiye Yüzyılı'nda, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta yeni başarılarla taçlandırmakta kararlıyız." dedi.

Kacır, bu anlayışla, yatırımcılara çevre dostu, maliyet etkin ve planlı sanayi alanları sunarak yüksek katma değerli üretimi, sağlam bir zemin üzerinde yükseltecek altyapıyı inşa ettiklerini söyledi.

OSB modelinin yurdun dört bir köşesine yaymayı öncelikli olarak gördüklerini dile getiren Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"OSB'ler sanayileşmeyi disiplinli ve planlı zemine oturtan, çevre dostu mükemmeliyet merkezleridir. Küresel pazarlarda rekabetin önündeki engelleri kaldıran ve küresel tedarik zincirlerinin güvenilir bir parçası olmamızı sağlayan ticaret kaleleridir. Aynı zamanda kümelenme anlayışının vücut bulduğu, sinerjiyi tetikleyen, sürdürülebilirlik ve verimliliği teminat altına alarak rekabet gücümüz için çarpan etkisi oluşturan dinamik üretim platformlarıdır. Bu vizyon doğrultusunda 23 yılda OSB'lerimizin sayısını 191'den 371'e yükselttik. Planlı sanayileşmeyi, çevreye saygıyı esas alan üretim yaklaşımımızla aynı dönemde OSB'lerimizin toplam alanını 48 bin hektardan 130 bin hektara çıkardık."

Kacır, bünyelerindeki 721 AR-GE ve tasarım merkezinin yanı sıra 23 teknoparkla OSB'leri bilgiyi yüksek katma değerli teknolojiye dönüştüren inovasyon kampüslerine dönüştürdüklerini kaydetti.

Bakan Kacır, sanayicilerin planlı sanayi alanlarına erişimini kolaylaştırmak adına yaptıkları düzenlemeyle her ayın ilk pazartesi günü, tüm OSB'lerde bulunan boş sanayi alanlarını yatırımcıların tahsis başvuruları için çevrim içi platformda erişime açtıklarını anımsattı.

Oluşturdukları şeffaf ve öngörülebilir tahsis sistemi sayesinde, son 13 ayda 191 OSB'de 22 milyon metrekare büyüklüğe sahip 1927 yatırım yeri için 5 bin 318 sanayicinin başvuruda bulunduğu bilgisini paylaşan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Devreye aldığımız ön tahsis modeli kapsamında 59 OSB'mizde 36 milyon metrekarelik alan için 1433 yatırımcı ön tahsis başvurusu gerçekleştirdi. Bu ay çıktığımız ilanla 133 OSB'mizde 20 milyon metrekarelik 1327 yatırım yeri için tahsis ve 34 OSB'mizde 9,5 milyon metrekarelik alan için ön tahsis başvurularını almaya başladık. Bu tablo, planlı sanayi alanlarımıza olan güçlü ilgiyi ve üretim cephesindeki dinamizmi ortaya koyuyor."

Kacır, OSB'lerin bünyesinde, çalışanların ve ailelerinin hem sosyal hem de kültürel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bütüncül bir yaşam alanı sunmak için adım attıklarına işaret ederek, ilkini Manisa'da hayata geçirdikleri lojman uygulamasını diğer şehirlerde de devreye alacaklarını belirtti.

Lojmanlarda, fabrikalarda çalışan emekçilerin şehirlerdeki kira bedelinin üçte biri düzeyinde maliyetle ikamet edebileceklerini anlatan Kacır, "Tüm imkanlarımızı, üreten, istihdam sağlayan, şehrine ve ülkesine ekonomik değer katan sanayicilerimiz için seferber etmeye devam edeceğiz. Sürekli güncellediğimiz destek ve teşvik mekanizmalarımızla sürdürülebilir program ve projelerle sizlerin her daim yanınızda, yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Dış ticaret dengesine yılda 11,5 milyar dolar katkı

Kacır, Türkiye'nin bağımsız ve güçlü geleceğini teminat altına alan teşvik mimarileriyle Milli Teknoloji Hamlesi ve bölgesel kalkınma atılımını hızlandıracak her bir yatırıma güçlü ve kapsamlı destekler sağladıklarını söyledi.

Yatırımcıların finansman yükünü azaltmak üzere faiz/kar payı desteklerinin oran ve limitlerini yükselttiklerini vurgulayan Kacır, istihdam teşviklerini daha yüksek limitlerde ve daha uzun sürelerde sunduklarını, OSB'lerde ve endüstri bölgelerinde planlı sanayileşmeyi desteklediklerini ifade etti.

Kacır, programla veri altyapılarını güçlendirmek, sanayide yapay zeka destekli dönüşümü hızlandırmak, kuantum teknolojilerini milli inovasyon ekosistemine entegre etmek ve Türkiye'yi endüstriyel robotların tasarımı, üretimi ve ihracatında küresel bir merkez haline getirmek üzere 4 yeni çağrıyı hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'yla, bugüne kadar yüksek katma değerli 328 milyar liralık yatırımın önünü açtıklarına işaret eden Kacır, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hamle Programı'nda bu yıl döngüsel ekonomi, biyoteknoloji ve yeni nesil bilgi teknolojileri gibi alanlarda 69 projeyi daha destekledik. Program kapsamında devam eden 224 yatırım tamamlandığında dış ticaret dengemize yılda 11,5 milyar dolar katkı sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz program ve projelerle yüksek teknolojide ve kritik alanlarda AR-GE ve yerli üretim kapasitemizi artıracağız. İşletmelerimizin dijital ekonomiye entegrasyonunu artırmak adına fiber iletişim, 5G ve ötesi haberleşme ile bulut bilişim altyapı yatırımlarımıza hızlandıracağız. Sanayimizi düşük karbonlu, yeşil ve verimli üretim modellerine yönlendirecek destek araçlarımızı çeşitlendireceğiz. Yenilenebilir ve nükleer enerji, döngüsel ekonomi uygulamalarında teknolojik kabiliyetlerimizi sizlerle birlikte geliştireceğiz. Etrafımızdaki ülkelerde oluşan ticaret fırsatlarını daha iyi değerlendirmek, yeniden şekillenen ticaret rotalarından çok daha fazla pay almak üzere atacağımız adımlarla Türkiye'nin küresel pazarlardaki merkez ülke rolünü perçinleyeceğiz."

"İstikametimiz her alanda tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye"

Kacır, onlarca yılın emeğiyle, gayretiyle sektörlerin bugünlere geldiğinin altını çizerek, Türkiye'nin bugün de hazır giyimde, tekstilde dünyanın en önemli üreticileri arasında bulunduğunu dile getirdi.

Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lere yönelik İstihdamı Koruma Destek Programı'nı devreye aldıklarını belirten Kacır, istihdamını koruyan işletmelere, çalışan başına aylık 2 bin 500 lira destek sağladıklarını söyledi. Kacır, programdan yararlanan 15 bin 225 KOBİ'de 416 bin emekçinin istihdamını koruduklarını, 22 bin 221 yeni istihdam oluşturduklarını ve gelecek yıl emek yoğun sektörleri güçlü şekilde desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Teşvik sisteminde bu yıl yaptıkları değişiklikle, 1. bölge illerinden 4., 5. ve 6. bölge illerine taşınan bir yatırımın, adeta sıfır bir yatırım gibi istihdam teşviklerinden yararlanma fırsatına sahip olduğuna dikkati çeken Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"6. bölgedeki yatırımlara Bakanlık olarak 14 yıla kadar sigorta primi destekleri sunuyoruz. OSB'lerimizi geliştirerek, altyapılarımızı hızla inşa ederek, istihdam ve yatırım teşviklerini nokta atışı belirleyerek bu sektörlerin geleceğe taşınmasını amaçlıyoruz. Fakat bu sektörler için önemli bir başka mesele AR-GE ve tasarım yetkinliklerinin gelişmesidir. Türkiye'nin hazır giyimde, tekstilde marka değerinin yükselmesi için daha fazla çalışmalıyız. İstiyoruz ki bu sektörde markalarımız AR-GE ve tasarım yetkinlikleriyle güçlensin, diğer yandan da biz makul yöntemlerle bu sektörlerde istihdamı ve üretimi korumayı başaralım. Orta, uzun vadede de bu sektörleri ülkemizin farklı illerinde yeniden kümelendirerek daha fazla yol alalım. Hedefimiz büyük, tahayyül ettiklerimiz ortak, gayemiz tek, istikametimiz her alanda tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye'dir. Ülkemiz sanayisini rekabetçi ve sürdürülebilir bir zemin üzerinde daha da güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."